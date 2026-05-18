Chấn thương ghê rợn gây sốc cho tuyển Đức

Vòng 37 Premier League, Anton Stach rời sân trong đau đớn với bàn chân bê bết máu ở trận Leeds United thắng Brighton.

Anton Stach khóc khi rời sân bằng cáng. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 có thể vừa khép lại trước mắt Anton Stach theo cách tàn nhẫn nhất. Tiền vệ của Leeds United dính chấn thương nghiêm trọng trong trận thắng 1-0 trước Brighton tại Premier League tối 17/5 và phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của toàn bộ những người có mặt ở sân Elland Road.

Phút 74, Stach nằm sân sau một pha va chạm mạnh. Các nhân viên y tế lập tức lao vào sân chăm sóc, trong khi truyền hình ghi lại hình ảnh bàn chân cầu thủ người Đức bê bết máu.

Anh ôm mặt đau đớn trước khi được đưa ra ngoài bằng cáng giữa những tràng pháo tay động viên từ khán giả Leeds.

Đó là khoảnh khắc khiến nhiều CĐV của tuyển Đức thực sự thấp thỏm. Chỉ ít tuần trước World Cup 2026, Stach đang nổi lên như một phương án quan trọng trong kế hoạch của HLV Julian Nagelsmann.

Sau gần bốn năm biến mất khỏi đội tuyển quốc gia, tiền vệ 27 tuổi vừa được gọi trở lại ở đợt tập trung hồi tháng 3 nhờ phong độ ổn định tại Premier League.

Mùa này, Stach ra sân 29 trận cho Leeds, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo. Anh trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa nhờ nền tảng thể lực mạnh mẽ cùng khả năng tranh chấp quyết liệt.

Leeds từng bỏ ra khoảng 17 triệu bảng để đưa Stach về từ Hoffenheim hè năm ngoái. Giờ đây, đội bóng của Daniel Farke có thể phải chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Trong ngày Stach đổ gục, Leeds vẫn giành chiến thắng nghẹt thở nhờ bàn thắng muộn của Dominic Calvert-Lewin ở phút 90+6.

Tuy nhiên, niềm vui ấy trở nên không trọn vẹn khi một trong những cầu thủ quan trọng nhất của họ có nguy cơ đánh mất giấc mơ World Cup khi chưa đầy một tháng nữa giải đấu sẽ khởi tranh.

Neymar chạy nước rút cho World Cup Sáng 11/5, Neymar mở tỷ số trong trận Santos thắng Bragatino 2-0 thuộc giải vô địch quốc gia Brazil.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD