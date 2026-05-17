Khoảnh khắc tuyển Đức nhận ra không thể thiếu Neuer

  • Chủ nhật, 17/5/2026 14:18 (GMT+7)
Màn trình diễn xuất thần trước Real Madrid được xem là chi tiết khiến tuyển Đức quyết định gọi Manuel Neuer trở lại cho World Cup 2026.

Neuer nhiều khả năng tái xuất trong màu áo tuyển Đức ở World Cup 2026, chỉ chưa đầy hai năm sau khi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Theo Sky Sports Đức, HLV Julian Nagelsmann đưa thủ thành 40 tuổi vào danh sách sơ bộ và sẵn sàng trao lại vị trí số một cho huyền thoại Bayern Munich.

Quyết định này xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng màn trình diễn của Neuer trước Real Madrid tại Champions League được xem là bước ngoặt lớn nhất. Ở trận tứ kết lượt đi trên sân Bernabeu, Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 và Neuer trở thành nhân vật nổi bật nhất trận.

Thủ môn người Đức thực hiện tới 9 pha cứu thua, trong đó có 5 tình huống trong vùng cấm. Anh liên tục từ chối những cơ hội của Real Madrid và giúp Bayern đứng vững trước sức ép khổng lồ tại Bernabeu.

Dù mắc lỗi ở một bàn thua sau hai lượt trận, Neuer vẫn được đánh giá là nhân tố then chốt đưa Bayern vượt qua đại diện Tây Ban Nha. Quan trọng hơn, anh cho thấy khả năng chịu áp lực ở những trận cầu lớn vẫn gần như không thay đổi dù đã bước sang tuổi 40. Đó là điều khiến Nagelsmann thay đổi kế hoạch.

Kinh nghiệm ở những trận đấu lớn là thứ Neuer có thừa.

Sau khi Neuer chia tay tuyển Đức năm 2024, Marc-Andre ter Stegen được chọn làm người kế nhiệm. Tuy nhiên, thủ môn này liên tục gặp vấn đề chấn thương và thậm chí mất suất bắt chính ở Barcelona.

Những phương án khác như Alexander Nubel hay Oliver Baumann cũng chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối. Nubel thậm chí bị loại khỏi danh sách sơ bộ để nhường chỗ cho Neuer.

Trong bối cảnh World Cup cận kề, tuyển Đức cần một thủ lĩnh thực sự nơi khung gỗ. Và Neuer, với kinh nghiệm dự 4 kỳ World Cup cùng chức vô địch năm 2014, vẫn là cái tên có sức nặng lớn nhất.

Theo truyền thông Đức, Nagelsmann đã trực tiếp gặp Neuer để thuyết phục anh trở lại. Nhà cầm quân 38 tuổi được cho là cam kết trao vị trí số một cho thủ môn Bayern Munich nếu anh đồng ý tái xuất.

Về phần Neuer, phong độ ổn định mùa này cũng giúp anh tự tin cho “điệu nhảy cuối cùng” cùng tuyển Đức. Tại Bundesliga, thủ môn kỳ cựu giữ sạch lưới 7 trận sau 22 lần ra sân và chỉ thủng lưới trung bình chưa tới một bàn mỗi trận.

Nếu không có gì thay đổi, Neuer sẽ chính thức trở lại tuyển Đức khi Nagelsmann công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup vào tuần tới. Với những gì đã thể hiện trước Real Madrid, quyết định ấy dường như không còn gây bất ngờ.

Đào Trần

Neuer Tuyển Đức Julian Nagelsmann Tuyển Đức World Cup Đức Manuel Neuer

