Vardy giúp Cremonese thắng trận 'sinh tử' tại Serie A

Cremonese của tiền đạo Jamie Vardy tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng tại Serie A sau chiến thắng 1-0 trước Udinese ở vòng 37 rạng sáng 18/5.

Vardy tỏa sáng trước Udinese.

Sau chiến thắng đậm 3-0 trước Pisa ở vòng trước, Cremonese nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra sức ép lên phần sân Udinese. Đội khách liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm trước khi tìm được bàn mở tỷ số ở phút thứ 9.

Người lập công là Jamie Vardy. Tiền đạo 39 tuổi cho thấy bản năng săn bàn sắc bén khi tận dụng pha bóng bật ra từ cú sút của Federico Bonazzoli bị thủ môn Maduka Okoye cản phá.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Vardy ghi bàn mở tỷ số cho Cremonese, đồng thời là pha lập công thứ 4 trong 5 trận gần nhất của anh đến trước phút 35.

Trong khi Cremonese chơi đầy quyết tâm, Udinese lại thể hiện bộ mặt nhạt nhòa. Đội chủ nhà thậm chí còn bị VAR từ chối một quả phạt đền sau khi xác định có lỗi việt vị trong tình huống dẫn đến pha phạm lỗi của Sebastiano Luperto với Christian Kabasele.

Sang hiệp hai, Udinese cải thiện đáng kể thế trận và liên tục gây sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Cremonese vẫn đứng vững dù nhiều thời điểm tỏ ra lúng túng.

Đội chủ nhà suýt phải chơi thiếu người khi Hassane Kamara nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng nguy hiểm với Vardy. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đổi quyết định thành thẻ vàng.

Chiến thắng giúp Cremonese có lần đầu đánh bại Udinese tại Serie A sau 41 năm. Dù vậy, do Lecce cũng thắng ở vòng này, Cremonese vẫn kém vị trí an toàn 1 điểm trước vòng đấu cuối.

Cá nhân Vardy tiếp tục cho thấy tầm quan trọng trong màu áo Cremonese ở giai đoạn quyết định. Anh đã có 7 pha lập công sau 28 trận cho CLB tại Serie A mùa này.

