Cú sốc Dembele

Tiền đạo Ousmane Dembele gây lo lắng cho người hâm mộ PSG khi bất ngờ dính chấn thương trong trận derby với Paris FC tại vòng cuối Ligue 1 diễn ra rạng sáng 18/5.

Dembele chấn thương là cú sốc với PSG. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc đối đầu với Paris FC, Dembele chỉ thi đấu được 28 phút trước khi phải rời sân và đi thẳng vào đường hầm. HLV Luis Enrique buộc phải tung Goncalo Ramos vào thay thế khi trận đấu còn chưa bước qua nửa đầu hiệp một.

Theo tiết lộ từ các bình luận viên truyền hình, tuyển thủ Pháp đã than phiền rằng cơ thể anh "khá khó chịu” và chưa thể bứt tốc như bình thường. Dù PSG chưa đưa ra thông báo chính thức, hình ảnh Dembele tập tễnh rời sân ngay lập tức khiến người hâm mộ đội bóng thủ đô nước Pháp lo lắng.

Nỗi thất vọng của PSG càng lớn hơn khi họ để thua ngược 1-2 trước Paris FC. Đội bóng của HLV Enrique bị gỡ hòa ở phút 75 trước khi nhận bàn thua quyết định ở phút bù giờ thứ ba. Đây được xem là cú sốc không nhỏ trong bối cảnh PSG đang hướng toàn bộ sự tập trung cho trận chung kết Champions League với Arsenal.

Dembele hiện là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công PSG. Chủ nhân Quả bóng vàng 2026 vừa được bầu là Cầu thủ hay nhất Ligue 1 với 10 bàn thắng cùng 7 kiến tạo sau 22 lần ra sân tại giải quốc nội.

Tại Champions League, chân sút 29 tuổi cũng duy trì phong độ ấn tượng. Anh ghi 7 bàn tại đấu trường châu Âu mùa này, trong đó có tới 6 pha lập công đến ở giai đoạn knock-out. Dembele từng chọc thủng lưới Chelsea ở vòng 16 đội trước khi lập cú đúp vào lưới Liverpool và Bayern Munich ở các vòng tiếp theo.

Viễn cảnh Dembele không thể góp mặt ở chung kết Champions League rõ ràng là tin vui với HLV Mikel Arteta cùng Arsenal. Đại diện nước Anh đang hướng tới chức vô địch đầu tiên trong lịch sử sau hành trình ấn tượng trước Bayer Leverkusen, Sporting CP và Atletico Madrid.

