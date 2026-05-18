Sevilla trụ hạng sau trận thua Real Madrid

Sevilla chính thức ở lại La Liga mùa tới dù nhận thất bại tối thiểu trước Real Madrid trên sân nhà.

Sevilla khép lại một mùa giải đầy bất ổn bằng tấm vé trụ hạng, dù để thua 0-1 trước Real Madrid ở vòng đấu áp chót La Liga rạng sáng 18/5.

Trong bối cảnh vẫn còn nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ, Sevilla nhập cuộc với tinh thần rất quyết tâm. Đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan chơi chủ động trong những phút đầu và liên tục gây áp lực lên hàng thủ Real Madrid.

Hậu vệ Oso là cái tên nổi bật nhất bên phía Sevilla khi nhiều lần khiến hàng thủ đội khách chao đảo bằng các pha leo biên tốc độ. Một trong những cú dứt điểm của anh buộc Thibaut Courtois phải cứu thua xuất sắc.

Tuy nhiên, khi Sevilla đang chơi đầy hứng khởi, Real Madrid lại cho thấy sự khác biệt của đội bóng lớn. Phút 15, Kylian Mbappe khống chế bóng bằng ngực sau đường tạt bên cánh phải trước khi kiến tạo để Vinicius Junior dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số.

Bàn thua khiến Sevilla phần nào đánh mất sự hưng phấn ban đầu. Trong khi đó, Real Madrid càng chơi càng chắc chắn nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Mbappe suýt nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ với cú cứa lòng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, Sevilla tiếp tục dồn đội hình lên tấn công với hy vọng tìm bàn gỡ. Akor Adams có cơ hội rất ngon ăn trong vùng cấm nhưng không thể tung ra cú dứt điểm khi bị hậu vệ Real Madrid áp sát kịp thời.

Đội chủ nhà chơi đầy nỗ lực trong khoảng thời gian cuối trận, song sự thiếu chính xác ở những pha xử lý quyết định khiến họ không thể xuyên thủng hàng thủ Real Madrid. Cú sút yếu của Isaac Romero ở cuối trận cũng không đủ gây khó khăn cho Courtois.

Dù chuỗi ba chiến thắng liên tiếp bị chấm dứt, Sevilla vẫn có thể thở phào khi chính thức trụ hạng nhờ kết quả từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trên bảng xếp hạng, Sevilla có 43 điểm, xếp thứ 13. Họ hơn Girona, CLB đứng thứ 18, khoảng cách 3 điểm.

Sau mùa giải đầy biến động, việc ở lại La Liga lúc này có lẽ đã là thành công lớn nhất với đội bóng xứ Andalusia.