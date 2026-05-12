Vụ đầu tư 450 triệu euro của Ramos giờ ra sao

Trung vệ Sergio Ramos đang tiến thêm một bước quan trọng trong kế hoạch mua lại Sevilla giữa lúc đội bóng này trải qua giai đoạn biến động.

Ramos quyết tâm thâu tóm đội bóng cũ.

Theo AS, cựu đội trưởng Real Madrid tổ chức cuộc gặp kéo dài nhiều giờ với các cổ đông lớn nhất của Sevilla, bao gồm gia đình Carrion, Ales và Castro, tại một khách sạn ở Seville. Cuộc họp được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình đàm phán chuyển nhượng quyền sở hữu CLB.

Canal Sur Radio cho biết Ramos đang hợp tác cùng quỹ đầu tư Five Eleven Capital để xúc tiến thương vụ này. Đại diện phía nhà đầu tư là doanh nhân người Argentina, Martin Ink, cũng xuất hiện tại cuộc họp. Ngoài ra, luật sư Julio Senn cùng một số thành viên gia đình Ramos cũng tham gia vào các cuộc thảo luận.

Các bên được cho là muốn đạt thỏa thuận ngay trong tháng 5, trước khi thời hạn độc quyền đàm phán giữa nhóm của Ramos và Five Eleven Capital kết thúc. Nếu không hoàn tất đúng thời điểm, Sevilla có thể tiếp nhận thêm các đề nghị mua lại khác từ nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Ramos muốn nắm quyền điều hành ở Sevilla.

Trước đó, AS cho biết nhóm đầu tư của Ramos khẳng định đã chuẩn bị sẵn nguồn tài chính, với tổng giá trị thương vụ dự kiến dao động từ 300 đến 450 triệu euro.

Theo Radio Marca Sevilla, Ramos muốn đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết đội bóng quê hương, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở cấp độ quản trị. Sau nhiều giờ làm việc, trung vệ người Tây Ban Nha cùng em trai Rene rời khách sạn với vẻ mặt khá căng thẳng, song những người trong cuộc vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng thương vụ sẽ sớm hoàn tất trong thời gian tới.

Thông tin Ramos muốn tiếp quản Sevilla xuất hiện gần như cùng thời điểm Monchi chính thức nhận lời trở thành Giám đốc Thể thao của Espanyol. Trước đó, Monchi từng được liên hệ với dự án mới của Ramos tại Sevilla, nhưng hai bên được cho là không tìm được tiếng nói chung.

Sevilla đang trải qua giai đoạn khó khăn bậc nhất nhiều năm qua. Đội bóng hiện vẫn phải chiến đấu để trụ hạng tại La Liga khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu. Những bất ổn về tài chính và quản trị được cho là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo CLB cân nhắc phương án chuyển giao quyền lực.

