CLB đầu tiên chính thức xuống hạng tại La Liga

Real Oviedo trở thành đội đầu tiên phải chia tay La Liga 2025/26 sau kết quả bất lợi ở vòng 35.

Rạng sáng 12/5, Real Oviedo chính thức xuống hạng Segunda Division khi mùa giải vẫn còn 3 vòng đấu. Kết quả hòa 1-1 giữa Rayo Vallecano và Girona khép lại hoàn toàn hy vọng trụ hạng của đội bóng xứ Asturias sau mùa giải đầy thất vọng.

Trên bảng xếp hạng, Real Oviedo đứng cuối cùng với 29 điểm sau 35 trận, kém nhóm an toàn tới 10 điểm trong bối cảnh giải đấu chỉ còn lại 3 vòng.

Mùa giải của Oviedo phần nào được phản ánh qua trận hòa 0-0 trước Getafe ở vòng gần nhất. Đội bóng của HLV Almada chơi đầy nỗ lực và cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, ngay cả khi phải thi đấu thiếu hai người trong phần lớn thời gian cuối trận. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trên hàng công tiếp tục khiến họ không thể giành chiến thắng cần thiết.

Dù đội bóng sa sút, người hâm mộ Oviedo vẫn dành sự ủng hộ lớn cho các cầu thủ. Sau trận gặp Getafe, khán đài sân nhà liên tục vang lên những tràng pháo tay dành cho đội trưởng Santi Cazorla cùng lời kêu gọi cựu tuyển thủ Tây Ban Nha tiếp tục thi đấu thêm một mùa giải. Tuy nhiên, tiền vệ 41 tuổi cũng úp mở rằng sự nghiệp của anh đang đi tới những chương cuối cùng.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, bước ngoặt khiến Real Oviedo lao dốc đến sau quyết định chia tay HLV Veljko Paunovic, người từng đưa CLB trở lại La Liga. Sự trở lại của Carrion không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, trong khi đội hình thiếu chiều sâu khiến Oviedo không đủ sức cạnh tranh ở môi trường khắc nghiệt của giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Việc liên tục thay đổi HLV cũng khiến đội bóng rơi vào khủng hoảng kéo dài. Hàng công nghèo nàn cùng nhiều trận đánh rơi điểm số khiến Oviedo sớm bị bỏ lại trong cuộc đua trụ hạng.

Sau khi chính thức xuống hạng, tập đoàn Pachuca - cổ đông lớn nhất của CLB - tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ mạnh về mặt chuyên môn và cơ cấu điều hành. Real Oviedo hiện còn các trận gặp Real Madrid, Alaves và Mallorca trước khi khép lại mùa giải đáng quên tại La Liga.