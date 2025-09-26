Pha xử lý gây sốt của De Jong

Sáng 26/9, Frenkie de Jong gây sốt trên mạng xã hội với cú chạm bóng tưởng đơn giản nhưng giúp Barcelona phá vỡ tuyến phòng ngự dày đặc của Real Oviedo.

Pha kiến tạo như đặt của De Jong.

Phút 70 trên sân Carlos Tartiere, De Jong mở khóa hàng thủ Real Oviedo chơi kín kẽ khi tỷ số đang là 1-1. Nhãn quan chiến thuật sắc bén giúp De Jong biết chính xác Robert Lewandowski đứng ở đâu trước khi tung đường chuyền với quỹ đạo hoàn hảo, đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi nhất.

Pha kiến tạo của tiền vệ người Hà Lan nhanh chóng gây sốt. Người hâm mộ hầu hết tỏ ra kinh ngạc với kỹ năng chuyền bóng ấn tượng của De Jong. "Quả tạt như đặt của De Jong" là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Trước Real Oviedo, De Jong chỉ cần 45 phút để khẳng định vị thế một trong những tiền vệ toàn diện bậc nhất châu Âu. Cựu sao Ajax kiến tạo 1 bàn, tạo ra 2 cơ hội ngon ăn và đạt tỷ lệ chuyền chuẩn xác lên tới 98% (64/65). Anh tung ra 2 đường chuyền dài, 1 quả tạt đều trúng đích.

Không dừng lại ở mặt trận tấn công, De Jong còn lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Hai pha tắc bóng thành công, 2 lần thu hồi, cùng việc thắng tuyệt đối 100% tranh chấp tay đôi (4 lần dưới mặt đất và 1 tình huống không chiến) càng làm nổi bật giá trị của De Jong.

De Jong chỉ cần nửa hiệp là đủ để mang tới sự khác biệt. Nhờ màn trình diễn chất lượng, De Jong lần lượt được SofaScore và Fotmob chấm 8 và 8,1 điểm dù chỉ xuất hiện trong hiệp hai.

De Jong góp công lớn giúp giúp Barcelona thắng 3-1, qua đó duy trì khoảng cách 2 điểm ít hơn so với Real Madrid trong cuộc đua vô địch.