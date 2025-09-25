Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình cảnh hiện tại của Rashford ở Barcelona

  • Thứ năm, 25/9/2025 06:59 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Ban lãnh đạo Barcelona đánh giá rất tích cực về bản hợp đồng mượn Marcus Rashford từ MU trong hè năm nay.

Barcelona đánh giá cao Rashford sau thời gian ngắn chơi bóng ở Tây Ban Nha.

Tiền đạo 27 tuổi rời MU trong bối cảnh bị HLV Ruben Amorim gạt bỏ khỏi kế hoạch. Sau nửa mùa giải gây ấn tượng ở Aston Villa, Rashford được Barcelona đưa về theo dạng cho mượn hè vừa qua. Đây cũng là điểm đến mà anh từng khao khát khi rời Old Trafford.

Dưới thời Hansi Flick, Rashford được đá chính 2 trận tại La Liga và góp mặt ngay từ đầu trong chuyến làm khách tới sân St. James’ Park. Anh lập cú đúp, nhấn chìm Newcastle trong trận ra quân vòng phân hạng Champions League, qua đó nhanh chóng chiếm được cảm tình người hâm mộ.

Theo Sky Sports, Barcelona hài lòng với sự tiến bộ của Rashford, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong quá trình hòa nhập với cuộc sống tại thành phố. Dù vậy, đội bóng xứ Catalonia chưa vội tính đến việc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Trong bối cảnh tài chính phải cân nhắc kỹ lưỡng, Barca dự kiến chỉ đưa ra quyết định vào cuối mùa giải.

Tương lai của Rashford tại MU gần như khép lại, bất chấp còn 3 năm hợp đồng. Hình ảnh của Rashford ở Old Trafford sụp đổ bởi những lời hoài nghi về thái độ và phong độ, đến mức nhiều người cho rằng Aston Villa đánh cược khi mượn anh hồi tháng 1/2025. Nhưng Rashford biết cách đáp lại, tỏa sáng ở Villa Park, rồi tiếp tục khẳng định giá trị trong màu áo Barcelona.

Đối với Rashford, đây là cơ hội tái sinh hiếm có. Còn với Barcelona, họ có quyền lạc quan nhưng buộc phải kiên nhẫn, khi chuyện giữ chân anh lâu dài còn phụ thuộc vào màn trình diễn xuyên suốt cả mùa giải 2025/26.

Barca chốt giá mua đứt Rashford

Barcelona sẵn sàng biến hợp đồng cho mượn của tiền đạo người Anh thành một giao kèo dài hạn.

39:2334 hôm qua

Paul Scholes công kích Rashford

Paul Scholes, huyền thoại Manchester United, thẳng thừng chỉ trích Marcus Rashford, cho rằng tiền đạo này từng “bỏ cuộc” khi thi đấu cho MU và gọi anh là “nỗi hổ thẹn”.

39:2341 hôm qua

Rashford tái nhiễm 'căn bệnh' nguy hiểm khi trở lại Anh

Sau màn thăng hoa trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Newcastle tại Champions League khi trở lại Anh, Marcus Rashford tái nhiễm "căn bệnh" cũ và vừa mới phát tác trở lại.

09:34 22/9/2025

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

Barcelona đánh giá Rashford Marcus Rashford Barcelona MU Rashford

