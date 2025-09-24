Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Paul Scholes công kích Rashford

  • Thứ tư, 24/9/2025 05:40 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Paul Scholes, huyền thoại Manchester United, thẳng thừng chỉ trích Marcus Rashford, cho rằng tiền đạo này từng “bỏ cuộc” khi thi đấu cho MU và gọi anh là “nỗi hổ thẹn”.

Rashford bị chỉ trích là không còn nỗ lực.

Marcus Rashford lập cú đúp vào lưới Newcastle United hôm 19/9 tại Champions League, nhưng điều đó không giúp anh tránh khỏi những lời chỉ trích nặng nề từ Paul Scholes. Trên podcast The Good, The Bad & The Football, huyền thoại Man United thẳng thắn: “Tôi không thể thấy vui cho Rashford. Ở Manchester United, cậu ta không còn nỗ lực, thậm chí bỏ mặc đồng đội và người hâm mộ. Với tôi, đó là nỗi hổ thẹn”.

Nhận xét này nhanh chóng được “đào” lại sau khi Rashford không có tên trong đội hình xuất phát của Barcelona ở trận gặp Getafe hôm 22/9. Tiền đạo người Anh bị kỷ luật do đi tập muộn - thêm một dấu hiệu cho thấy anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim kể từ tháng 12/2024.

Mùa trước, Rashford bị đẩy sang Aston Villa theo dạng cho mượn, nơi anh ghi 4 bàn và có 6 kiến tạo sau 17 trận. Hè 2025, anh tiếp tục sang Barcelona, cũng theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, và đã góp dấu giày vào 3 bàn thắng sau 6 trận chính thức. Dù không còn chỗ đứng ở Old Trafford, Rashford vẫn chứng minh giá trị trong màu áo mới.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng chính thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết khiến anh sa sút ở Man United. Một số cổ động viên trên mạng xã hội nhìn nhận anh đang dần tìm lại phong độ tại Barcelona, nhưng tranh cãi bùng lên khi Scholes – vốn nổi tiếng với những phát ngôn gay gắt – tiếp tục công khai chỉ trích cầu thủ cũ.

Với Rashford, tương lai ở Camp Nou có thể là một khởi đầu mới. Nhưng tại Old Trafford, dấu chấm hết dường như đã được đặt từ lâu.

Phản ứng trái ngược của Barca và Real trước gala Quả bóng vàng

Barcelona mang dàn sao hùng hậu dự lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025, diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội) tại nhà hát Chatelet, Paris. 

05:00 21/9/2025

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Trần Lan

Rashford Paul Scholes Marcus Rashford David Beckham Paul Scholes Barca Man United

  • Paul Scholes

    Paul Scholes

    Paul Scholes là một cựu cầu thủ bóng đá Anh. Anh dành toàn bộ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình cho câu lạc bộ Manchester United với vị trí tiền vệ. Hiện Paul là đồng chủ sở hữu của đội Salford City. Anh là cầu thủ bóng đá người Anh giành nhiều danh hiệu nhất mọi thời đại và là một trong những cầu thủ bóng đá thành công nhất trong lịch sử với 25 chức vô địch lớn, trong đó có 11 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 Champions League. Anh chính thức giải nghệ vào tháng 5 năm 2013.

    Bạn có biết: Paul Scholes là cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng thứ tư ở Ngoại hạng Anh (97 thẻ) và là cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất tại Champions League (32 thẻ).

    • Ngày sinh: 16/11/1974
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Câu lạc bộ: Manchester United (1993 - 2013)

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý