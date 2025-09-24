Paul Scholes công kích Rashford

Paul Scholes, huyền thoại Manchester United, thẳng thừng chỉ trích Marcus Rashford, cho rằng tiền đạo này từng “bỏ cuộc” khi thi đấu cho MU và gọi anh là “nỗi hổ thẹn”.

Rashford bị chỉ trích là không còn nỗ lực.

Marcus Rashford lập cú đúp vào lưới Newcastle United hôm 19/9 tại Champions League, nhưng điều đó không giúp anh tránh khỏi những lời chỉ trích nặng nề từ Paul Scholes. Trên podcast The Good, The Bad & The Football, huyền thoại Man United thẳng thắn: “Tôi không thể thấy vui cho Rashford. Ở Manchester United, cậu ta không còn nỗ lực, thậm chí bỏ mặc đồng đội và người hâm mộ. Với tôi, đó là nỗi hổ thẹn”.

Nhận xét này nhanh chóng được “đào” lại sau khi Rashford không có tên trong đội hình xuất phát của Barcelona ở trận gặp Getafe hôm 22/9. Tiền đạo người Anh bị kỷ luật do đi tập muộn - thêm một dấu hiệu cho thấy anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim kể từ tháng 12/2024.

Mùa trước, Rashford bị đẩy sang Aston Villa theo dạng cho mượn, nơi anh ghi 4 bàn và có 6 kiến tạo sau 17 trận. Hè 2025, anh tiếp tục sang Barcelona, cũng theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, và đã góp dấu giày vào 3 bàn thắng sau 6 trận chính thức. Dù không còn chỗ đứng ở Old Trafford, Rashford vẫn chứng minh giá trị trong màu áo mới.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng chính thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết khiến anh sa sút ở Man United. Một số cổ động viên trên mạng xã hội nhìn nhận anh đang dần tìm lại phong độ tại Barcelona, nhưng tranh cãi bùng lên khi Scholes – vốn nổi tiếng với những phát ngôn gay gắt – tiếp tục công khai chỉ trích cầu thủ cũ.

Với Rashford, tương lai ở Camp Nou có thể là một khởi đầu mới. Nhưng tại Old Trafford, dấu chấm hết dường như đã được đặt từ lâu.