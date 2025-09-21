Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng trái ngược của Barca và Real trước gala Quả bóng vàng

  • Chủ nhật, 21/9/2025 05:00 (GMT+7)
  • 05:00 21/9/2025

Barcelona mang dàn sao hùng hậu dự lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025, diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội) tại nhà hát Chatelet, Paris. 

Yamal có cơ hội giành Quả bóng vàng ở tuổi 18.

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Real Madrid khả năng không dự gala Quả bóng vàng 2025 sau khi Vinicius Jr trượt giải ở cuộc bầu chọn năm ngoái. Ngược lại, nhiều cầu thủ trụ cột của cả đội nam và nữ Barcelona đều sang Pháp.

Dẫn đầu đoàn là Chủ tịch Joan Laporta, cùng phó chủ tịch Rafa Yuste, Giám đốc Điều hành Joan Soler và đại diện đội nữ Xavi Puig. Chuyến bay đặc biệt khởi hành từ El Prat vào lúc 1 giờ chiều thứ hai (giờ địa phương), đưa một trong những phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay của Barcelona đến Paris.

Ở đội nam, Lamine Yamal, ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng nam chắc chắn góp mặt. Bên cạnh anh là Raphinha, người có cơ hội chen chân vào top 5, cùng với trung vệ trẻ Pau Cubarsi, ứng cử viên cho giải Kopa (Cầu thủ U21 xuất sắc).

Huấn luyện viên Hansi Flick cũng hiện diện, khi ông nằm trong danh sách đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc, bên cạnh Luis Enrique, người trải qua mùa giải cực kỳ thành công với PSG.

Đáng chú ý, Pedri sẽ vắng mặt. Tiền vệ này được dự đoán có thứ hạng cao trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng. Tuy nhiên, anh ưu tiên nghỉ ngơi và chuẩn bị thể lực cho giai đoạn căng thẳng sắp tới.

Barcelona lần lượt đối đầu Getafe, Oviedo, Real Madrid, PSG và Sevilla, trước khi Pedri tập trung cùng tuyển quốc gia. Do đó, cầu thủ trẻ quyết định không xuất hiện ở sự kiện long trọng để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho chuyên môn.

Đội nữ Barca tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Âu khi mang đến Paris dàn sao sáng giá gồm Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Patri Guijarro. Trong đó, Alexia và Aitana là hai ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng nữ.

