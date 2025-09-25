Neymar phẫn nộ vì ‘trò đùa’ mang tên Raphinha

Xét về mặt thống kê, không ai có mùa giải 2024/25 xuất sắc hơn Raphinha tại Barcelona. Anh thậm chí phá vỡ những kỷ lục "bất khả xâm phạm" từng được Messi và Ronaldo thiết lập.

Với những gì đã thể hiện, Raphinha có đang chịu bất công?

Với 38 bàn thắng và 23 kiến tạo chỉ trong 66 trận, tiền đạo cánh người Brazil không chỉ dẫn dắt Barcelona vô địch La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha, mà còn trở thành vua phá lưới và vua kiến tạo tại Champions League 2024/25 - thành tích chưa từng có kể từ Messi năm 2015.

Con số không nói dối

Những con số không chỉ khẳng định tài năng của Raphinha mà còn đặt ra câu hỏi lớn: Vì sao anh chỉ được xếp hạng 5 tại Ballon d'Or 2025, sau Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha và Mohamed Salah?

Globo tin rằng với những kỷ lục và thành tích phá vỡ, Raphinha xứng đáng cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới. Kể từ khi Messi và Ronaldo rời bóng đá đỉnh cao châu Âu, không cầu thủ nào vượt mốc 60 lần in dấu giày trực tiếp vào bàn thắng (kiến tạo + ghi bàn) như Raphinha (61 lần).

Trước đó, chỉ Messi (91 kiến tạo + ghi bàn mùa 2011/12) và Ronaldo (61 kiến tạo + ghi bàn mùa 2014/15) chạm được cột mốc trên. Mùa giải năm ngoái là đỉnh cao cá nhân của Raphinha, và minh chứng cho sự áp đảo toàn diện của tuyển thủ người Brazil về con số thống kê.

Với trung bình 0,92 lần in dấu giày trực tiếp vào bàn thắng mỗi trận - cao hơn bất kỳ ai trong top 10 đề cử Ballon d'Or, Raphinha là "máy sản xuất bàn thắng" thực thụ, kết hợp tốc độ, kỹ thuật và sự sáng tạo.

So với Dembele (35 bàn + 16 kiến tạo), Raphinha vượt trội về hiệu suất cá nhân và kỷ lục. Yamal cũng chỉ có 18 bàn + 25 kiến tạo. Vitinha và Salah cũng không đạt được sự kết hợp hoàn hảo giữa bàn thắng, kiến tạo và danh hiệu như Raphinha.

Việc anh bị xếp hạng 5, sau khi phá vỡ những kỷ lục của Messi và Ronaldo, khơi dậy tranh cãi về tính công bằng của giải thưởng. Thậm chí nhiều chuyên gia bóng đá Brazil tin rằng Raphinha có thể giành Quả bóng vàng 2025 nếu người ta xem bàn thắng và kiến tạo là thước đo then chốt.

Có định kiến cho cầu thủ Brazil?

Sự ổn định, khả năng bùng nổ trong các trận cầu quyết định và những con số thống kê vượt trội khiến Raphinha không thua kém các đối thủ như Dembele hay Yamal. Mặc dù Barcelona không thể vô địch Champions League, dừng chân ở bán kết trước Inter Milan, Raphinha vẫn là linh hồn trong hành trình của đội bóng.

Raphinha và gia đình dự lễ trao giải Quả bóng vàng.

Raphinha ghi bàn và kiến tạo trong những trận đấu lớn, từ hat-trick trước Bayern Munich, 5 bàn trong 3 trận gặp Benfica, đến bàn thắng và kiến tạo trước Dortmund và Inter Milan. Thậm chí nếu tính ở Champions League, Dembele còn kém Raphinha về màn trình diễn ở giai đoạn loại trực tiếp.

Trên trang cá nhân, Neymar gọi việc Raphinha đứng ở vị trí thứ 5 là "một trò đùa lớn", sau lễ trao giải tại Nhà hát Chatelet (Paris). Bất bình của Neymar cũng là sự tiếp nối của những tranh cãi về tính công bằng trong cuộc bình chọn Ballon d’Or, đặc biệt với các cầu thủ Brazil.

Trước đó, chính Neymar từng bị xếp hạng 9 vào năm 2020, và Vinicius Junior chỉ đứng thứ 2 năm 2024. Điều này làm dấy lên các tranh luận gay gắt, với nhiều ý kiến cho rằng có âm mưu nhắm vào các cầu thủ Brazil những năm gần đây.

Cần nhớ rằng ở hạng mục nữ, Aitana Bonmati của Barcelona giành Quả bóng vàng thứ 3 liên tiếp, dù không vô địch Euro hay Champions League năm vừa rồi. Bonmati vượt qua Mariona Caldentey và Alessia Russo, hai người giành cú đúp danh hiệu tập thể Euro và Champions League cùng tuyển Anh và Arsenal.

Dù tuyển nữ Barcelona thất bại trước Arsenal và đội tuyển Tây Ban Nha thua Anh ở các trận chung kết, Bonmati vẫn được các nhà báo bầu chọn nhờ màn trình diễn xuất sắc. Nếu Bonmati thắng Quả bóng vàng dù không vô địch Champions League hay Euro, tại sao Raphinha không thể?

Có hay không thứ "tiêu chuẩn kép" trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng 2025?

