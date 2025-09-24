Chấn thương của Madueke rất nghiêm trọng

Noni Madueke phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng sau khi dính chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 với Manchester City tại vòng 5 Ngoại hạng Anh hôm 21/9.

Chấn thương của Noni Madueke đến vào thời điểm không thể tệ hơn cho Arsenal.

Madueke ra sân từ đầu trong trận gặp Manchester City nhưng bị thay ra bởi Bukayo Saka ngay sau hiệp một. HLV Mikel Arteta chia sẻ: “Cậu ấy (Noni Madueke) gặp vấn đề ngay từ đầu trận và không đủ sức khỏe để tiếp tục thi đấu”.

Theo The Athletic, kết quả kiểm tra y tế vào tuần này xác nhận Madueke tránh được chấn thương dây chằng chéo trước nhưng vẫn phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng vì gặp vấn đề ở đầu gối. Chấn thương này đồng nghĩa với việc Madueke có thể bỏ lỡ tới 14 trận đấu cho Arsenal và đội tuyển Anh, bao gồm các trận tại Premier League, Carabao Cup, Champions League và vòng loại World Cup.

Danh sách các trận đấu Madueke có khả năng vắng mặt bao gồm những màn so tài quan trọng với Olympiacos, Newcastle hay Atletico Madrid. Madueke được dự đoán chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 11.

Sự vắng mặt của Madueke là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Arsenal trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc sắp tới. Danh sách chấn thương của các tiền đạo Arsenal ngày càng dài. Kai Havertz vắng mặt từ giữa tháng 8 do vấn đề ở đầu gối, trong khi Gabriel Jesus vẫn đang hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước từ đầu năm. Ngoài ra, đội trưởng Martin Odegaard cũng đang vật lộn với chấn thương vai kể từ chiến thắng 5-0 trước Leeds United.