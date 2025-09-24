Thủ môn Chelsea đấm thẳng mặt đồng đội

Rạng sáng 24/9, người hâm mộ Chelsea tiếp tục lắc đầu ngán ngẩm với vị trí khung gỗ khi thủ thành Filip Jorgensen vô tình đấm hạ đồng đội Wesley Fofana chỉ sau 2 phút bóng lăn.

Tình huống Jorgensen hạ gục Fofana.

Sự cố xảy ra khi Chelsea làm khách trên sân Lincoln City ở vòng 3 Carabao Cup. Jorgensen lao ra định phá bóng giải nguy, nhưng lại đấm thẳng mặt Fofana.

Cú va chạm khiến trung vệ 24 tuổi nằm sân đau đớn và phải nhờ đến sự chăm sóc y tế. Trận đấu buộc phải tạm dừng vài phút, rất may Fofana có thể tiếp tục thi đấu.

Tình huống hy hữu lập tức trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Một CĐV mỉa mai: "Fofana vừa trở lại, Jorgensen đã đấm ngay vào mặt". Người khác bực bội: "Bán Jorgensen cho bất kỳ CLB nào ngay lập tức". Có fan còn thẳng thắn: "Jorgensen thậm chí còn tệ hơn cả Sanchez".

Đây không phải lần đầu Chelsea phải chịu đựng thảm họa khung gỗ mùa này. Thủ môn số một Robert Sanchez bị chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sai lầm sau chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn trong trận thua MU hôm 20/9. Huyền thoại Jamie Carragher từng nhận định: "Với Sanchez trong khung gỗ, Chelsea không thể mơ đến chức vô địch Premier League".

Jorgensen, bản hợp đồng 20,7 triệu bảng từ Villarreal mùa hè 2024, dường như chưa chứng minh được giá trị. Nếu Sanchez bị nghi ngờ, thì Jorgensen lại càng khiến người hâm mộ mất niềm tin, biến vị trí thủ môn thành cơn đau đầu của HLV Enzo Maresca.

Trở lại trận đấu trên sân LNER, Chelsea gặp khó khăn khi Rob Street bất ngờ đưa Lincoln dẫn trước. Tuy nhiên, bộ đôi tài năng trẻ Tyrique George và Facundo Buonanotte tỏa sáng giúp "The Blues" lội ngược dòng để giành vé đi tiếp.