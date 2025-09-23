Chiêu trò của Maguire có thể khiến MU bị điều tra

Trung vệ MU vi phạm quy định sắp xếp bóng của Premier League, có thể khiến đội chủ quản đối mặt với cuộc điều tra từ ban tổ chức giải.

Maguire có thể nhận án phạt vì hành vi phi thể thao này.

Hôm 20/9, MU thắng Chelsea 2-1 tại Old Trafford. Tranh cãi nảy ra khi Maguire rời sân để nhường chỗ cho Leny Yoro. Thay vì đi thẳng về khu vực kỹ thuật, trung vệ này được trọng tài Peter Bankes yêu cầu rời sân qua lối thoát gần nhất để tránh câu giờ.

Trong lúc di chuyển sau khung thành Chelsea, Maguire đá văng một quả bóng được đặt trên cột nón phía sau cầu môn đội khách. Đây là thủ thuật nhằm câu giờ của ngôi sao MU, tránh để thủ môn Chelsea lấy bóng nhanh vào cuộc. Thời điểm đó, Chelsea đang dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Theo quy định của Premier League, trong các trận đấu, hai quả bóng được đặt trên cột nón phía sau mỗi đường biên khung thành, thẳng hàng với khu vực phạt đền.

Các cầu thủ được yêu cầu tự lấy bóng từ những cột nón này để tiếp tục trận đấu, nhằm tiết kiệm thời gian khi bóng ra ngoài đường biên. Hệ thống sắp xếp bóng này được triển khai từ mùa 2022/23 nhằm duy trì nhịp độ trận đấu và giảm thiểu sự chậm trễ.

Bất kỳ hành vi vi phạm hệ thống sắp xếp bóng nào cũng sẽ được chuyển đến Premier League để điều tra, và có thể chịu các biện pháp xử lý theo quy định của giải. Hành động của Maguire, khi đá văng quả bóng trên cột nón, được xem là phi thể thao và câu giờ, có thể khiến MU gặp rắc rối.