Maresca nổi cơn thịnh nộ

HLV Enzo Maresca tức giận với các học trò trong giờ nghỉ giữa hiệp trận đấu với Lincoln City, khi Chelsea để đối thủ từ League One dẫn trước 0-1.

Màn ngược dòng trước Lincoln City là minh chứng cho khả năng điều chỉnh của Maresca.

Rạng sáng 24/9, Chelsea thắng nhọc 2-1 trước chủ nhà Lincoln tại vòng 3 League Cup. Trước trận, HLV Maresca đi vòng quanh phòng thay đồ, hỏi các cầu thủ liệu họ từng đối đầu một đội bóng ở League One hay chưa, nhằm chuẩn bị cho thử thách khắc nghiệt từ Lincoln.

Lo lắng của HLV Maresca không thừa bởi đội chủ nhà áp đảo Chelsea trong các pha tranh chấp tay đôi, vượt trội ở nhiều tình huống và vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Rob Street. Vào hiệp 2, Chelsea mới lội ngược dòng thành công với các bàn thắng của Tyrique George và Facundo Buonanotte.

Chiến thắng chỉ đến sau khi Maresca có những lời lẽ cứng rắn trong giờ nghỉ. Ông chia sẻ sau trận: “Chúng tôi đã dự đoán về những đường chuyền dài, các pha tranh chấp, ném biên, phạt trực tiếp, với bóng luôn được đưa vào khu vực cấm địa. Nó không giống những trận đấu thông thường, vì khát khao của họ gấp đôi bình thường”.

Khi được hỏi liệu có tức giận trong giờ nghỉ, Maresca nhấn mạnh: “Tôi cực kỳ tức giận. Hiệp hai chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu đúng như những gì diễn ra trong hiệp một. Kiểu trận đấu này đòi hỏi cách chơi khác, thiên về khát khao, và chúng tôi đã gặp khó trong hiệp một".