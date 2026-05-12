Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bi kịch bóng đá của cựu cầu thủ Chelsea

  • Thứ ba, 12/5/2026 07:10 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Hậu vệ Tariq Lamptey và Fiorentina đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sau một mùa giải đầy bi kịch tại Italy.

Chấn thương chưa buông tha Lamptey.

Cựu sao Chelsea gia nhập đội bóng thành Florence vào tháng 9/2025 với mức phí 6 triệu euro từ Brighton. Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) chỉ sau 2 lần ra sân khiến hành trình của anh tại Serie A khép lại sớm hơn dự kiến.

Sự cố đáng tiếc xảy ra trong trận đấu với Como vào tháng 9/2025, thời điểm Lamptey mới có vỏn vẹn 25 phút thi đấu cho đội bóng mới. Chấn thương nghiêm trọng buộc tuyển thủ Ghana phải nghỉ thi đấu toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2025/26.

Do quá trình hồi phục kéo dài và không thể đóng góp cho đội hình, phía Fiorentina quyết định giải phóng hợp đồng để cầu thủ này tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Đây là một bước lùi lớn trong sự nghiệp của cầu thủ 25 tuổi.

Lamptey từng tỏa sáng rực rỡ khi chia tay Chelsea để đến Brighton năm 2020. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp ngăn cản anh duy trì phong độ đỉnh cao. Quyết định sang Serie A được kỳ vọng là bàn đạp để giành suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Ghana, nhưng hóa thành cơn ác mộng.

Hiện tại, tương lai của Lamptey là dấu hỏi lớn. Nhiều CLB tỏ ra thận trọng và chỉ sẵn sàng đàm phán một khi anh hoàn toàn bình phục. Ở tuổi 25, Lamptey còn thời gian để cứu vãn sự nghiệp, nhưng ưu tiên lúc này là chiến thắng được những rào cản về mặt thể chất.

CĐV Chelsea phẫn nộ vì áo đấu mới

Mẫu áo sân nhà Chelsea mùa 2026/27 bị rò rỉ trên mạng xã hội và lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.

06:46 10/5/2026

Liverpool hòa Chelsea, kịch bản lịch sử của Premier League lung lay

Tối 9/5, Liverpool và Chelsea hòa nhau với tỷ số 1-1 thuộc vòng 36 Premier League.

20:27 9/5/2026

Mourinho được ủng hộ giải cứu Chelsea

Huyền thoại Joe Cole cho rằng Chelsea cần trao toàn quyền cho Jose Mourinho để cứu đội bóng khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài.

05:18 9/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Huy Trưởng

Chelsea Chelsea

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý