Liverpool hòa Chelsea, kịch bản lịch sử của Premier League lung lay

Tối 9/5, Liverpool và Chelsea hòa nhau với tỷ số 1-1 thuộc vòng 36 Premier League.

Việc Liverpool hòa Chelsea không có lợi cho Premier League. Nếu Aston Villa vượt lên chiếm vị trí thứ 4, đồng thời vô địch Europa League, Premier League chỉ có tối đa 5 suất dự Champions League mùa tới. Để Premier League có suất thứ 6, Aston Villa phải đứng thứ 5 và đăng quang cúp hạng 2 châu Âu mùa này.

Trở lại với diễn biến trận đấu, Liverpool nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Ngumoha chuyền bóng thuận lợi để Ryan Gravenberch tung cú cứa lòng chân phải đẹp mắt đánh bại thủ thành Jorgensen.

Bàn thắng sớm giúp đoàn quân của Arne Slot chơi hưng phấn hơn trong những phút đầu. Van Dijk suýt nhân đôi cách biệt ở phút 11 sau tình huống phối hợp đá phạt góc với Szoboszlai, nhưng cú đệm bóng cận thành của trung vệ người Hà Lan lại đi vọt xà.

Dù vậy, Chelsea dần lấy lại thế trận sau quãng thời gian bị ép sân. Cole Palmer cùng Joao Pedro liên tục khuấy đảo hàng thủ Liverpool bằng những pha xử lý tốc độ và kỹ thuật. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 35 khi Enzo Fernandez thực hiện cú đá phạt hiểm hóc bên cánh phải. Bóng xoáy mạnh, chạm cột rồi bay vào lưới gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.

Trận đấu khá giằng co.

Sang hiệp hai, Chelsea tưởng như vượt lên khi Cole Palmer sút tung lưới Liverpool ở phút 49. Tuy nhiên, VAR xác định Marc Cucurella rơi vào thế việt vị trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Liverpool đáp trả bằng hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Curtis Jones từng đưa bóng vào lưới Chelsea sau pha đánh đầu cận thành nhưng Gakpo việt vị trong tình huống tham gia bóng. Đến phút 59, Szoboszlai tung cú sút xa uy lực buộc Jorgensen phải bay người cứu thua xuất sắc.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 79. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Van Dijk bật cao đánh đầu cực mạnh nhưng bóng lại tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối của các CĐV Liverpool. Thời gian còn lại là không đủ để 2 đội có thêm bàn thắng.

Với kết quả này, Liverpool nguy cơ bị Aston Villa chiếm lấy vị trí thứ 4 nếu đối thủ thắng Burnely vào ngày 10/5. Trong khi đó, Chelsea giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 10.

