Cú sốc tài chính của Chelsea

Chelsea dự kiến sụt giảm doanh thu đáng kể khi vắng mặt ở Champions League mùa tới.

Chelsea mất đi nguồn thu đáng kể. Ảnh: Reuters.

Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest ở vòng 35 Premier League rạng sáng 5/5 khiến đội bóng thành London rơi xuống vị trí thứ 9. Trận thua đáng thất vọng này cũng khiến Chelsea chính thức hết hy vọng dự Champions League mùa tới. Sau 35 vòng, “The Blues” đã bị top 5 bỏ xa tới 10 điểm.

Việc vắng mặt tại Champions League sẽ khiến nguồn thu của Chelsea giảm đáng kể ở mùa giải 2026/27. Theo báo cáo tài chính mùa 2024/25 vừa công bố, CLB ghi nhận khoản lỗ trước thuế lên tới 262 triệu bảng, mức cao kỷ lục tại Premier League. Tuy nhiên, doanh thu vẫn đạt 490,9 triệu bảng, con số cao thứ hai trong lịch sử đội bóng.

Sau chức vô địch FIFA Club World Cup 2025 và việc từng góp mặt tại Champions League mùa này, Chelsea kỳ vọng doanh thu sẽ tăng lên khoảng 700 triệu bảng trong năm tài chính tới.

Dù vậy, tiền vệ Cole Palmer thừa nhận rằng “mọi thứ sẽ thay đổi” nếu đội bóng không được dự Champions League. Thực tế, Chelsea đã thu về khoảng 78,9 triệu bảng khi lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa này, trong khi việc vô địch UEFA Europa Conference League năm 2025 chỉ mang lại khoảng 15 triệu bảng. Nếu tính thêm các nguồn thu từ vé, dịch vụ và tài trợ, số tiền từ Champions League có thể vượt mốc 100 triệu bảng.

Nếu vắng mặt ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Âu, Chelsea ước tính sẽ mất đi nguồn thu khổng lồ nói trên. “The Blues” vẫn còn cơ hội góp mặt tại Europa League, nhưng nguồn thu không thể so với Champions League. Đồng thời, đội phải thỏa điều kiện đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup.

Trong bối cảnh vừa khủng hoảng thành tích vừa chịu áp lực tài chính, tương lai của Chelsea hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động, đặc biệt ở kỳ chuyển nhượng hè sắp tới.

