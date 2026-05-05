Ronaldo tràn trề cơ hội trở lại La Liga cùng Almeria

  • Thứ ba, 5/5/2026 06:20 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hai bàn phản lưới của Mirandes cùng quả phạt đền cuối trận giúp Almeria giành chiến thắng kịch tính và chiếm lại vị trí trong nhóm thăng hạng trực tiếp lên La Liga mùa sau.

Ronaldo có cơ hội trở lại La Liga với một vai trò hoàn toàn khác.

Rạng sáng 5/5, UD Almeria đánh bại CD Mirandes 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở vòng 38 La Liga 2, qua đó vươn lên nhóm thăng hạng trực tiếp tại giải hạng Hai Tây Ban Nha.

Trận đấu khởi đầu trong bầu không khí bùng nổ. Ngay giây thứ 48, Leo Baptistao mở tỷ số cho Almeria sau pha xử lý lạnh lùng trong vòng cấm.

Tuy nhiên, lợi thế chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút thứ 3, Mirandes gỡ hòa khi Fer Medrano thực hiện pha tạt bóng khó chịu khiến thủ môn Andres Fernandez lúng túng.

Đến phút 15, đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn sau pha phản lưới của Juan Gutierrez từ tình huống phạt góc. Nhưng chỉ 3 phút sau, Mirandes tiếp tục vùng lên. El Jebari dứt điểm chính xác sau đường chuyền của Hugo Novoa, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Hiệp một chứng kiến thế trận đôi công cởi mở, với nhiều cơ hội được tạo ra nhưng hàng thủ hai đội đều bộc lộ sai sót.

Sang hiệp hai, nhịp độ chậm lại nhưng bước ngoặt xuất hiện ở phút 60. Từ pha phản công nhanh, Fer Medrano trong nỗ lực cản phá đã phản lưới nhà, giúp Almeria dẫn 3-2.

Mirandes dâng cao tìm bàn gỡ, để lộ khoảng trống phía sau. Đội khách thi đấu đầy nỗ lực, nhưng thiếu sắc bén ở những tình huống quyết định.

Phút 91, Jon Morcillo bị phạm lỗi trong vòng cấm trong tình huống gây tranh cãi. Trọng tài vẫn cho Almeria hưởng phạt đền, và chính Morcillo thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 4-2.

Chiến thắng này giúp Almeria trở lại vị trí thứ 2, đồng nghĩa với việc nằm trong nhóm thăng hạng trực tiếp lên La Liga mùa sau. Trong khi đó, Mirandes nhận thất bại và tiếp tục níu giữ hy vọng trụ hạng khi kém nhóm an toàn 3 điểm.

Đào Trần

