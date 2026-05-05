Kịch bản Arsenal sớm vô địch Premier League

Cơ hội vô địch Premier League đang nghiêng về phía Arsenal sau khi Man City đánh rơi điểm trong trận hòa 3-3 trước Everton ở vòng 35 Premier League rạng sáng 5/5.

Arsenal nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League.

Kết quả này giúp “Pháo thủ” tạo ra khoảng cách 5 điểm với Man City, trong bối cảnh đối thủ chỉ còn một trận chưa đấu và không còn toàn quyền quyết định số phận.

Với cục diện hiện tại, cơ hội đăng quang của Arsenal trở nên rõ ràng hơn. Nếu thầy trò HLV Mikel Arteta giành chiến thắng trong cả ba trận còn lại, họ sẽ chính thức lên ngôi vô địch, bất chấp mọi kết quả từ phía Man City. Đây sẽ là danh hiệu Premier League đầu tiên của đội bóng thành London sau 22 năm chờ đợi.

Đáng chú ý, Arsenal thậm chí có cơ hội đăng quang sớm. Kịch bản này có thể xảy ra ngay vào ngày 14/5, khi Man City tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà. Tuy nhiên, để điều đó trở thành hiện thực, cần hội tụ một số điều kiện.

Trước hết, Man City phải thất bại trước Brentford trong trận đấu diễn ra vào cuối tuần. Đồng thời, Arsenal cần đánh bại West Ham ở trận đấu sau đó một ngày. Nếu kịch bản này xảy ra, khoảng cách giữa hai đội sẽ được nới rộng lên 8 điểm khi mùa giải chỉ còn ba vòng.

Khi đó, nếu Man City không thể giành chiến thắng trước Crystal Palace (chỉ cần hòa hoặc thua), họ sẽ kém Arsenal từ 7 đến 8 điểm trong khi chỉ còn hai trận đấu, tương đương 6 điểm tối đa. Điều này đồng nghĩa Arsenal sẽ chính thức lên ngôi sớm, khép lại cuộc đua vô địch đầy kịch tính của mùa giải năm nay.

