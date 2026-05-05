Alexis Sanchez đưa Sevilla trở về từ 'cõi chết'

Rạng sáng 5/5, bàn thắng duy nhất của Alexis Sanchez giúp Sevilla đánh bại Real Sociedad 1-0 và thoát khỏi nhóm xuống hạng trong sự bùng nổ tại Nervion.

Vòng 34 La Liga, Sevilla giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Real Sociedad trong trận đấu mang tính bước ngoặt ở cuộc đua trụ hạng. Nhân vật định đoạt trận đấu là Alexis Sanchez, với pha lập công duy nhất ngay đầu hiệp hai.

Trên sân Ramon Sanchez-Pizjuan, Sevilla nhập cuộc với quyết tâm cao. Đội chủ nhà tạo sức ép liên tục trong hiệp một, tung ra tới 15 cú sút. Tuy nhiên, phần lớn những pha dứt điểm thiếu chính xác hoặc không đủ khó để đánh bại thủ môn Alex Remiro.

Điểm sáng hiếm hoi thuộc về Chidera Ejuke. Cầu thủ người Nigeria hai lần khiến hàng thủ Real Sociedad chao đảo, trong đó có pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm buộc Remiro phải trổ tài. Dù vậy, bàn thắng vẫn không đến với Sevilla trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt xuất hiện sau giờ nghỉ khi Isaac Romero chấn thương, tạo cơ hội cho Alexis Sanchez vào sân. Phút 49, Neal Maupay làm tường thông minh, để tiền đạo người Chile tung cú sút gọn gàng mở tỷ số.

Có bàn dẫn trước, Sevilla chủ động giảm nhịp. Họ suýt nhân đôi cách biệt khi Ruben Vargas dứt điểm nguy hiểm, còn pha lập công của Lucien Agoume bị từ chối vì lỗi việt vị.

Phía đối diện, Real Sociedad thi đấu mờ nhạt. Đội khách kiểm soát bóng nhưng thiếu ý tưởng trong tấn công, không tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành của Odysseas Vlachodimos.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Sevilla tạm thời bị đẩy xuống vị trí thứ 18 và không được phép mắc sai lầm. Bàn thắng quý như vàng của Sanchez đã giúp nhà cựu vô địch Europa League thoát hiểm ngoạn mục.

Chiến thắng tối thiểu này giúp Sevilla vượt lên Alaves với 1 điểm nhiều hơn và tiếp tục nuôi hy vọng trụ lại La Liga.

Chiến thắng tối thiểu này giúp Sevilla vượt lên Alaves với 1 điểm nhiều hơn và tiếp tục nuôi hy vọng trụ lại La Liga.