Nhà vô địch châu Âu khủng hoảng toàn hệ thống

Mùa giải 2025/26 đang trở thành cơn ác mộng với Sevilla, CLB từng nhiều năm vô địch Europa League. Không chỉ đội một gặp khó, toàn bộ hệ thống từ đội dự bị đến tuyến trẻ đều rơi vào tình trạng báo động.

Đội bóng do Luis Garcia Plaza dẫn dắt vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy bất ổn. Lực lượng liên tục biến động, phong độ thiếu ổn định khiến họ phải vật lộn để duy trì vị thế. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn nằm ở phía sau, nơi đáng ra phải cung cấp nguồn lực kế thừa.

Đội dự bị Sevilla Atletico chính thức xuống hạng Segunda RFEF sau khi đứng cuối bảng B Primera RFEF. Đây là kết cục của một mùa giải đầy thất vọng. CLB thay tới ba HLV, từ Jeses Galvan, Luci Martin đến Marco Garcia, nhưng không ai có thể ngăn đà sa sút.

Tình hình của Sevilla C cũng không khá hơn. Đội bóng này đang đứng thứ 15 tại bảng X Tercera RFEF, nằm trong nhóm phải đá play-off trụ hạng. Khoảng cách với vị trí xuống hạng trực tiếp chỉ là 2 điểm, trong khi phía trước còn hai trận đấu khó khăn. Dù được bổ sung lực lượng từ Sevilla Atlético, nguy cơ rớt hạng vẫn rất rõ ràng.

Ở cấp độ trẻ, bức tranh cũng không sáng sủa. Đội Juvenil, từng được xem là niềm tự hào của học viện Sevilla, hiện chỉ xếp thứ ba tại giải División de Honor Juvenil. Quan trọng hơn, họ không giành được suất dự Cúp Nhà vua trẻ. Đây là kết quả gây thất vọng lớn, phản ánh sự đi xuống trong công tác đào tạo.

Chuỗi kết quả kém cỏi ở các cấp độ cho thấy vấn đề không còn nằm ở một đội bóng cụ thể. Sevilla đang đối mặt với sự suy giảm toàn diện về chất lượng và tính kế thừa. Khi các tuyến trẻ không còn tạo ra nguồn cầu thủ ổn định, đội một cũng khó duy trì sức cạnh tranh.

Điểm sáng hiếm hoi của CLB đến từ đội nữ Sevilla FC Femenino. Đội bóng này từng có thời điểm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, bốn trận thua liên tiếp gần đây khiến họ tụt xuống vị trí thứ bảy tại Liga F. Dù vậy, dưới sự dẫn dắt của David Losada, mục tiêu trụ hạng gần như đã hoàn thành.

Cách đây không lâu, Sevilla vẫn được xem là một trong những hệ thống đào tạo ổn định nhất Tây Ban Nha. Nhưng mùa giải này đã làm lộ rõ những lỗ hổng. Khi cả đội một lẫn các tuyến dưới cùng sa sút, vấn đề không thể giải quyết trong ngắn hạn.

Sevilla đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Nếu không có những thay đổi quyết liệt về quản lý và định hướng phát triển, hệ quả của mùa giải 2025/26 có thể kéo dài nhiều năm. Đây không còn là câu chuyện của một đội bóng, mà là khủng hoảng của cả một hệ thống.