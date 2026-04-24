Báo động đỏ cho nhà vô địch châu Âu

Thất bại 0-2 trước Levante ở vòng 33 đẩy Sevilla xuống sát nhóm rớt hạng, biến chặng cuối La Liga thành cuộc chiến sinh tồn đầy ám ảnh.

Sevilla đang lâm nguy.

La Liga đang bước vào giai đoạn quyết định, nhưng với Sevilla, câu chuyện lúc này không còn là tham vọng hay suất châu Âu. Mục tiêu duy nhất là sống sót.

Hôm 23/4, trên sân của Levante, Sevilla nhận thất bại 0-2 trong trận cầu được xem là “6 điểm” của cuộc đua trụ hạng. Kết quả này khiến đội bóng xứ Andalusia chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm khi mùa giải bước vào khúc cua cuối.

Đó là khoảng cách mong manh đến mức chỉ một vòng đấu tệ hại cũng đủ đẩy Sevilla rơi xuống vực.

Từng là thế lực quen thuộc của bóng đá Tây Ban Nha và ông vua UEFA Europa League, Sevilla giờ phải nhìn bảng xếp hạng với nỗi lo hiện hữu mỗi tuần. Hình ảnh ấy tạo ra sự tương phản cay đắng với vị thế CLB từng nhiều năm chinh chiến ở Champions League.

Thất bại trước Levante càng đau bởi đây là đối thủ trực tiếp. Thay vì nới khoảng cách an toàn, Sevilla tự kéo mình vào tâm bão.

Trong khi đó, các đội cuối bảng đều tăng tốc mạnh mẽ. Elche gây sốc khi thắng Atletico Madrid để thoát nhóm xuống hạng. Rayo Vallecano cũng giành 3 điểm quý giá trước Espanyol. Điều đó khiến áp lực lên Sevilla tăng gấp bội.

Khi các đối thủ biết thắng, mọi cú sảy chân đều phải trả giá đắt.

Mùa giải này, Sevilla liên tục gây thất vọng bởi phong độ thất thường, khả năng ghi bàn hạn chế và sự thiếu ổn định trong những thời khắc quyết định. Đội bóng từng nổi tiếng lì lợm nay lại mong manh đến khó tin.

Ở đầu bảng, Barcelona tiến gần chức vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo, còn Real Madrid hạ Deportivo Alaves 2-1. Nhưng với Sevilla, những cuộc đua ấy gần như xa xỉ.

Họ đang sống trong thực tại khắc nghiệt hơn nhiều: chiến đấu để không rơi khỏi La Liga.

Nếu không sớm tỉnh lại, một trong những CLB giàu truyền thống nhất Tây Ban Nha có thể phải trả giá bằng cú rơi chấn động nhất mùa giải.