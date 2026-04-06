Nhà vô địch châu Âu lao dốc không phanh

Là đội bóng giàu thành tích nhất Europa League với 7 lần vô địch, Sevilla giờ đây khủng hoảng và đối mặt nguy cơ rớt hạng La Liga.

HLV Luis Garcia khởi đầu nhiệm kỳ tại Sevilla bằng thất bại trên sân Oviedo rạng sáng 6/4. Trận thua 0-1 đẩy đội bóng xứ Andalusia tiến sát mép khu vực xuống hạng khi khoảng cách chỉ còn hai điểm sau 30 vòng.

Sevilla nhập cuộc với ý đồ rõ ràng. Tân HLV chủ trương giảm nhịp độ, ưu tiên sự chắc chắn cho hàng thủ vốn để thủng lưới nhiều nhất giải. Đội khách kiểm soát thế trận ở mức vừa phải, không mạo hiểm dâng cao, chờ đợi cơ hội từ các tình huống cố định.

Trong hơn 30 phút đầu, trận đấu diễn ra chặt chẽ và ít cơ hội. Sevilla có phần nhỉnh hơn nhưng không tạo ra khác biệt. Bước ngoặt đến từ một tình huống cố định. Phút 31, Oviedo được hưởng phạt góc và Fede Vinas bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số trong sự lỏng lẻo của hàng thủ Sevilla.

Chỉ năm phút sau, khó khăn chồng chất với đội khách. Nianzou nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với chính Vinas trong tình huống tranh chấp bóng dài. Trọng tài xác định đây là lỗi của cầu thủ cuối cùng, tước đi cơ hội đối mặt khung thành.

Chơi thiếu người, Sevilla gần như đánh mất thế trận. Sau giờ nghỉ, Luis Garcia điều chỉnh nhân sự để tìm kiếm sự cân bằng, nhưng Oviedo kiểm soát bóng tốt và không để đối thủ tạo sức ép liên tục.

Ba phút bù giờ không đủ để Sevilla xoay chuyển tình thế. Luis Garcia tỏ rõ sự thất vọng khi trận đấu khép lại. Sevilla hiện đứng sát ranh giới nguy hiểm và không còn nhiều khoảng trống để sai lầm.

Chỉ 3 mùa sau chức vô địch Europa League thứ 7 trong lịch sử, Sevilla giờ đây đứng trước bài toán nan giải ở trên sân lẫn những bất ổn tài chính bên ngoài hậu trường. Đây sẽ là câu hỏi hóc búa cho Sergio Ramos và các cộng sự nếu đàm phán mua lại thành công CLB xứ Andalusia.

