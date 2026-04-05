Ghế HLV Real Madrid lung lay

  • Chủ nhật, 5/4/2026 17:37 (GMT+7)
Tương lai của Alvaro Arbeloa tại Real Madrid trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau cú sảy chân tai hại tại La Liga.

Real có thể sa thải Arbeloa nếu thua Bayern ở Champions League.

Thất bại 1-2 trước Mallorca đêm 4/4 gần như dập tắt hy vọng vô địch của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sau khi Barcelona giành chiến thắng trước Atletico Madrid, khoảng cách bị nới rộng lên tới 7 điểm khi mùa giải chỉ còn 8 vòng.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, ban lãnh đạo Real Madrid bắt đầu cân nhắc các phương án cho mùa giải tới. Trong bối cảnh cuộc đua quốc nội gần như khép lại, đấu trường Champions League trở thành "phao cứu sinh" duy nhất với Arbeloa.

Tuy nhiên, hành trình phía trước không hề dễ dàng khi "Los Blancos" phải chạm trán Bayern Munich ở tứ kết, trước khi có thể đối đầu những đối thủ sừng sỏ như Paris Saint-Germain hay Liverpool ở vòng sau.

Thành tích của Arbeloa từ khi nắm quyền bị đặt dấu hỏi lớn. Sau 18 trận đầu tiên, ông nhận tới 5 thất bại, kém xa so với người tiền nhiệm Xabi Alonso với 5 trận thua sau 28 trận. Đáng lo hơn, Real Madrid tỏ ra thiếu bản lĩnh lội ngược dòng khi chỉ thắng 2/7 trận bị dẫn trước, cho thấy hạn chế trong khả năng điều chỉnh chiến thuật.

Dù vậy, không thể phủ nhận Arbeloa từng nhận được sự ủng hộ lớn nhờ khả năng kiểm soát phòng thay đồ với nhiều ngôi sao như Jude Bellingham hay Vinicius Junior, đồng thời tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển. Chiến thắng trước Man City ở vòng 1/8 Champions League từng được xem là bước ngoặt tích cực.

Tuy nhiên, cú ngã tại Son Moix khiến mọi thứ đảo chiều. Với Chủ tịch Florentino Perez, việc trắng tay ở đấu trường quốc nội là điều khó chấp nhận. Số phận của Arbeloa lúc này gần như được định đoạt bởi màn đối đầu với Bayern Munich.

Mbappe nổi giận

Tiền đạo Kylian Mbappe tỏ thái độ không hài lòng khi Real Madrid nhận thất bại 1-2 trước Mallorca tại vòng 30 La Liga đêm 4/4.

Rashford tỏa sáng giúp Barca định đoạt cuộc đua vô địch

Rạng sáng 5/4, Marcus Rashford ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Atletico Madrid 2-1 ở vòng 30 La Liga, qua đó nâng khoảng cách với Real Madrid lên thành 7 điểm.

Thảm họa Real Madrid

Đêm 4/4, Real thua đội đang đua trụ hạng Mallorca 1-2 ở vòng 30 La Liga.

Hiểu Phong

    Theo cựu danh thủ Gary Pallister, MU mắc sai lầm khi để tiền vệ Scott McTominay ra đi với mức giá 26 triệu bảng vào năm 2024.

