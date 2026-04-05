Mbappe nổi giận

Tiền đạo Kylian Mbappe tỏ thái độ không hài lòng khi Real Madrid nhận thất bại 1-2 trước Mallorca tại vòng 30 La Liga đêm 4/4.

Mbappe đi thẳng vào đường hầm sau khi hết trận.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì tiến đến khu vực khán đài để tri ân các cổ động viên nhà, Mbappe lập tức rời sân và đi thẳng vào đường hầm trong trạng thái bực bội. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy rõ sự thất vọng của Mbappe sau trận đấu thất vọng.

Trên sân Iberostar, Real Madrid có màn trình diễn đáng quên khi để thua trước một Mallorca đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng. Dù được đánh giá cao hơn, “Los Blancos” lại không thể áp đặt thế trận và phải trả giá bởi những sai lầm ở cả 2 đầu sân.

Về phần mình, Mbappe cũng không có ngày thi đấu hiệu quả. Dù đang là chân sút hàng đầu của đội bóng mùa này, anh không thể ghi bàn hay tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Mallorca. Người ghi bàn duy nhất bên phía Real Madrid là trung vệ Eder Militao.

Sự bế tắc trên hàng công khiến áp lực càng đè nặng lên vai Mbappe, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua vô địch La Liga đang bước vào giai đoạn quyết định.

Thất bại của Real Madrid, kèm theo việc Barcelona thắng Atletico Madrid ở trận đấu sau đó, khiến thầy trò HLV Alvaro Arbeloa bị bỏ xa với khoảng cách 7 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga. Giải đấu còn 8 vòng nữa là khép lại.

