Pha bóng gây tranh cãi dữ dội tại La Liga

Rạng sáng 5/4, quyết định thay đổi án phạt trong trận Atletico Madrid - Barcelona tạo làn sóng tranh luận trái chiều từ giới chuyên gia.

Pha va chạm gây giữa Martin và Almada.

Chiến thắng 2-1 của Barcelona trên sân Atletico Madrid ở vòng 30 La Liga giúp đội bóng xứ Catalonia nới rộng cách biệt với Real Madrid lên 7 điểm. Tuy nhiên, pha bóng của Gerard Martin gây tranh cãi lớn.

Tâm điểm nằm ở tình huống ngay đầu hiệp hai, khi trọng tài Busquets Ferrer rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ Gerard Martín sau pha vào bóng với Tiago Almada.

Thế nhưng sau khi tham khảo VAR, ông thay đổi quyết định, chuyển sang thẻ vàng và cho phép cầu thủ Barcelona tiếp tục thi đấu.

Pha bóng ngay lập tức gây tranh luận. Hình ảnh quay chậm cho thấy Martin chạm bóng trước, nhưng sau đó vẫn va chạm mạnh vào mắt cá chân của Almada. HLV Diego Simeone phản ứng dữ dội khi thẻ đỏ bị hủy, trong khi phía Barcelona hài lòng với quyết định cuối cùng.

Giới chuyên gia trọng tài cũng chia rẽ rõ rệt. Asubio, chuyên gia của El Desmarque, cho rằng quyết định sau cùng là chính xác. Ông viện dẫn hướng dẫn từ Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha, theo đó những tình huống cầu thủ vô tình không thể rút chân sau khi chạm bóng có thể chỉ bị phạt thẻ vàng.

Quan điểm này được chuyên gia Iturralde Gonzalez đồng thuận trên chương trình Carrusel Deportivo của đài Cadena SER. Trang ArchivoVAR đánh giá việc VAR can thiệp là "dũng cảm và đúng luật", khi pha bóng chưa đủ mức độ để truất quyền thi đấu.

Ngược lại, chuyên gia kỳ cựu Perez Borul của Marca cho rằng thẻ đỏ ban đầu là hoàn toàn hợp lý. Ông nhấn mạnh mức độ va chạm mạnh vào mắt cá chân của Almada là yếu tố đủ để truất quyền thi đấu và VAR không nên can thiệp.

