Ramos sắp hoàn tất vụ mua lại Sevilla.

Quá trình thâu tóm đội bóng cũ Sevilla của trung vệ Sergio Ramos đang diễn ra thuận lợi.

Theo AS, Ramos cùng đối tác First Eleven Capital đã hoàn tất quá trình thẩm định tài chính, qua đó nắm rõ tình hình kinh doanh của Sevilla trước khi đưa ra đề nghị cuối cùng.

Hiện tại, Ramos và CEO của First Eleven, Martín Ink, vẫn chờ cục diện mùa giải khép lại để xác định mức giá phù hợp. Sevilla đứng sát nhóm xuống hạng và vừa sa thải HLV Matias Almeyda vì thành tích kém. Việc đội bóng thi đấu tại La Liga hay phải xuống hạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị chuyển nhượng.

Nhóm đầu tư của Ramos khẳng định chuẩn bị sẵn nguồn tài chính, với tổng giá trị thương vụ dự kiến dao động từ 300 đến 450 triệu euro. Tuy nhiên, các cổ đông lớn hiện tại như gia đình Del Nido hay Castro vẫn tỏ ra thận trọng. Trước khi thư bày tỏ ý định hết hạn, phía Ramos cần chứng minh năng lực tài chính bằng những khoản tiền cụ thể.

Theo tiết lộ, Ramos và các đối tác có thể sở hữu hơn 70% cổ phần Sevilla, đủ để nắm quyền kiểm soát CLB.

Ngoài chi phí mua lại cổ phần, chủ sở hữu mới dự kiến phải bơm thêm khoảng 100 triệu euro nhằm tái cấu trúc tài chính cho CLB. Điều này cho thấy tình trạng tài chính của Sevilla đang gặp nhiều khó khăn và cần một cuộc cải tổ toàn diện.

Nếu thương vụ hoàn tất, Ramos sẽ trở lại Sevilla trên cương vị mới, mở ra một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp hậu thi đấu của mình.

