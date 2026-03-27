Garnacho làm dậy sóng mạng xã hội

Động thái mới nhất của Alejandro Garnacho trên mạng xã hội làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ.

Động thái lạ của Garnacho.

Tiền đạo trẻ người Argentina xóa ảnh đại diện trên Instagram, đồng thời gỡ toàn bộ thông tin liên quan đến Chelsea trong phần tiểu sử cá nhân. Garnacho còn xóa loạt bài đăng có nội dung liên quan đến CLB thành London, chỉ để lại rất ít bài viết.

Động thái diễn ra trong bối cảnh màn trình diễn của Garnacho không đạt kỳ vọng ở mùa này. Sau 20 lần ra sân tại Premier League, anh ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Hệ quả là Garnacho không được triệu tập lên tuyển Argentina suốt 18 tháng qua.

Trên các nền tảng mạng xã hội, phản ứng của người hâm mộ diễn ra theo nhiều chiều hướng. Một bộ phận tỏ ra mỉa mai và thờ ơ, thậm chí châm biếm. Trong khi đó, không ít CĐV tỏ ra gay gắt. Một bình luận ví von: "Cậu ta luôn gây rắc rối".

Mùa 2024/25, Garnacho ra sân nhiều nhất cho MU, nhưng đóng góp chuyên môn không quá nổi bật. Phong độ sa sút, đặc biệt ở giai đoạn cuối khiến anh bị loại khỏi trận chung kết Europa League. Đó là bước ngoặt dẫn tới mâu thuẫn nội bộ và anh quyết ra đi.

Gia nhập Chelsea với mục tiêu phát triển sự nghiệp, Garnacho tiếp tục rơi vào vòng xoáy thất vọng. Phong độ thiếu ổn định, hiệu quả trong khâu dứt điểm hạn chế và sự mờ nhạt ở những trận cầu lớn khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích.

Dễ hiểu khi Chelsea được cho là sẵn sàng rao bán Garnacho ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

