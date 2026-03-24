Tình cảnh thê thảm của Garnacho

Alejandro Garnacho đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp khi việc gia nhập Chelsea không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Mùa 2024/25, Garnacho là cầu thủ ra sân nhiều nhất của MU, nhưng đóng góp chuyên môn không quá nổi bật. Phong độ sa sút, đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa, khiến anh bị loại khỏi trận chung kết Europa League. Đó là bước ngoặt dẫn tới mâu thuẫn nội bộ và anh quyết ra đi. Dưới thời HLV Ruben Amorim, cầu thủ người Argentina không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Gia nhập Chelsea với nhiều kỳ vọng, Garnacho lại rơi vào vòng xoáy thất vọng. Sau 20 lần ra sân tại Premier League, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng, thành tích quá khiêm tốn với một cầu thủ tấn công.

Hệ quả rõ ràng nhất đến từ cấp đội tuyển. Garnacho từng được xem là tương lai của Argentina khi ra mắt năm 2023 và có trận đá chính đầu tiên năm 2024. Tuy nhiên, anh không được triệu tập trong suốt 18 tháng qua, kể từ lần gần nhất khoác áo đội tuyển vào tháng 11/2024.

Trong danh sách chuẩn bị cho loạt trận tháng 3/2026, HLV Lionel Scaloni tiếp tục gạch tên Garnacho. Quyết định này gần như khép lại cơ hội dự World Cup 2026 của cầu thủ.

Đáng chú ý, Garnacho từng có cơ hội gia nhập Bayern Munich ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, nhưng từ chối để chọn Chelsea. Lựa chọn sai lầm này giờ đây khiến sự nghiệp của anh chìm trong khủng hoảng.

Từ một tài năng được kỳ vọng lớn, Garnacho phải đối diện thực tế khắc nghiệt. Nếu muốn trở lại đỉnh cao, mục tiêu khả dĩ nhất lúc này có lẽ là World Cup 2030 khi hành trình làm lại gần như phải bắt đầu từ con số không.

