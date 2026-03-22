Quyết định đúng nhất của Amorim ở MU

Nhiều ý kiến từ CĐV cho rằng việc Ruben Amorim để Garnacho rời Manchester United có thể là lựa chọn đúng đắn nhất trong thời gian ông làm việc ở sân Old Trafford.

Amorim đã có những quyết định đúng trong chuyển nhượng?

Nếu đặt câu hỏi cách đây một năm, việc Manchester United ở vị thế ổn định hơn Chelsea có lẽ chỉ là điều không nhiều người nghĩ tới. Nhưng hiện tại, chính sự khác biệt trong cách làm bóng đá, đặc biệt là tuyển dụng, đang khiến hai CLB đi theo hai hướng trái ngược.

Trong dòng chảy tranh luận đó, quyết định bán Alejandro Garnacho sang Chelsea của HLV Ruben Amorim bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội X.

Một ý kiến lan truyền cho rằng đây có thể là "một trong những quyết định đúng đắn nhất" của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tại MU.

Không ít CĐV đồng tình. Tài khoản Edward Reid nhận xét: "Amorim có nhiều quyết định sai, nhưng việc nhận ra Garnacho là vấn đề thì hoàn toàn chính xác". Một quan điểm khác thậm chí gay gắt hơn: "Bán Garnacho là điều đúng đắn duy nhất mà Amorim làm ở CLB".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Amorim đã đi đúng hướng trong quá trình tái thiết. "Ông ấy đang xây dựng một đội tốt hơn. Kết quả có thể không tốt, nhưng bằng chứng thì rõ ràng", một CĐV chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, Garnacho trở thành mục tiêu chỉ trích. "Amorim đã cứu chúng ta khỏi cậu nhóc này", một bình luận viết, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn của người hâm mộ.

Dù vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều về năng lực của Amorim, làn sóng bình luận hiện tại cho thấy quyết định liên quan đến Garnacho đang được “minh oan” phần nào.

Trong bối cảnh Chelsea đối mặt nhiều vấn đề, thương vụ này càng được đặt dưới góc nhìn thực dụng hơn.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

