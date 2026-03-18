Mảnh giấy được cho là chứa chỉ đạo chiến thuật của HLV Liam Rosenior gửi tới Alejandro Garnacho đã gây bàn tán trên mạng xã hội.

Mảnh giấy gây chú ý của Garnacho và HLV Rosenior.

Phút 84 trên sân Stamford Bridge, khi tổng tỷ số đã là 2-8 nghiêng về PSG, HLV Rosenior có hành động gây chú ý. Chiến lược gia của Chelsea tiến đến sát đường biên và trực tiếp trao một tờ giấy cho Garnacho.

Sau khi nhận tờ giấy được cho là chứa những điều chỉnh về mặt chiến thuật, Garnacho tiến đến đưa lại cho trung vệ Tosin Adarabioyo để thực hiện theo yêu cầu từ ban huấn luyện.

Tình huống này lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Trong bối cảnh trận đấu gần như đã an bài và Chelsea không còn cơ hội lật ngược tình thế, nhiều người đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự của chỉ đạo này.

“Chelsea quyết tâm ghi một bàn cho mỗi phút còn lại à?”, một CĐV mỉa mai. Tài khoản khác bình luận: “Thay đổi là cần thiết, nhưng lẽ ra phải diễn ra sớm hơn”.

Trước thời điểm HLV Rosenior đưa mảnh giấy cho Garnacho, Chelsea trải qua một trận đấu đáng quên khi bị đối thủ áp đảo hoàn toàn. Đội bóng thành London không thể tạo ra phản kháng đủ mạnh, dẫn đến thất bại nặng nề ngay trên sân nhà.

Các quyết định thay người của HLV Rosenior cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ khán giả. Ông rút cả bộ ba trụ cột Joao Pedro, Enzo Fernandez và Cole Palmer trong lúc Chelsea đang nỗ lực tìm bàn gỡ, tạo nên bầu không khí căng thẳng tại Stamford Bridge.

Thất bại với tổng tỷ số 2-8 trước PSG khép lại giấc mơ Champions League của Chelsea, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về tương lai của HLV Rosenior.

