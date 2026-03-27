Lộ diện ứng viên thay Guardiola ở Man City

Man City âm thầm chuẩn bị cho kịch bản chia tay Pep Guardiola sớm hơn dự kiến khi mùa giải 2025/26 không diễn ra như kỳ vọng.

Kompany từng là học trò của Guardiola ở Etihad.

Theo Sky Sports, dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, khả năng Guardiola rời Etihad ngay trong hè 2026 hoàn toàn có thể xảy ra. Điều đó buộc ban lãnh đạo Man City phải sớm lên phương án kế nhiệm, trong bối cảnh đội bóng sa sút ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Cái tên nổi bật được nhắm đến là Vincent Kompany, cựu đội trưởng Man City và hiện dẫn dắt Bayern Munich. Nhà cầm quân 39 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Bundesliga khi đưa "Hùm xám" tiến gần chức vô địch, đồng thời duy trì mối quan hệ rất tốt với ban lãnh đạo đội bóng.

Kompany khoác áo Man City giai đoạn 2008-2019 và được xem là biểu tượng tại Etihad, vì vậy dễ hiểu khi anh nằm trong danh sách ưu tiên. Tuy nhiên, khả năng thương vụ xảy ra trong hè 2026 không cao. Bayern gia hạn hợp đồng với Kompany đến năm 2029 và được cho là không cài điều khoản giải phóng.

Ở chiều ngược lại, Guardiola trải qua mùa giải đầy thử thách. Man City hiện kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm tại Premier League dù còn 1 trận chưa đấu, đồng thời sớm dừng bước ở vòng 1/8 Champions League sau thất bại trước Real Madrid.

Danh hiệu League Cup không đủ làm hài lòng tham vọng của đội chủ sân Etihad. FA Cup trở thành cơ hội để họ cứu vãn mùa giải, với thử thách lớn mang tên Liverpool ở tứ kết vào ngày 4/4.

Trong bối cảnh đó, tương lai của Guardiola trở thành dấu hỏi lớn. Man City buộc phải tính xa với Kompany nổi lên như một phương án đáng để chờ đợi.

