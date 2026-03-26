Grealish mất giá

  • Thứ năm, 26/3/2026 16:52 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Everton cân nhắc kích hoạt điều khoản mua đứt Jack Grealish từ Man City, trong bối cảnh mức giá 50 triệu bảng được cho là khó khả thi.

Everton có điều khoản mua đứt Grealish với giá 50 triệu bảng.

Theo Goal, Everton có quyền mua đứt Grealish với giá khoảng 50 triệu bảng trong thỏa thuận mượn cầu thủ. Tuy nhiên, truyền thông Anh đồng loạt khẳng định con số này có thể được điều chỉnh khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa. Đội bóng vùng Merseyside chuẩn bị mở đàm phán nhưng với mức giá hợp lý hơn.

Grealish khởi đầu ấn tượng tại sân Hill Dickinson với 2 bàn thắng và 6 kiến tạo, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 8 tại Premier League. Dù vậy, chấn thương gãy xương bàn chân trong chiến thắng trước Aston Villa hồi tháng 1 buộc anh phải phẫu thuật và sớm khép lại mùa giải.

Chấn thương không chỉ ảnh hưởng đến phong độ mà còn làm giảm giá trị chuyển nhượng của tiền vệ người Anh, đặc biệt khi anh bước sang tuổi 31 vào tháng 9. Đây là yếu tố khiến mức phí 50 triệu bảng bị đánh giá là quá cao ở thời điểm hiện tại.

Dù vậy, với kinh nghiệm từng vô địch Premier League và Champions League, Grealish vẫn là phương án đáng cân nhắc trong kế hoạch dài hạn của HLV David Moyes. Bản thân cầu thủ được cho là hài lòng với quãng thời gian tại Everton và cân nhắc gắn bó lâu dài.

Ngoài Everton, Grealish còn nhận được sự quan tâm từ nhiều thị trường khác. Các CLB tại Saudi Pro League sẵn sàng nhập cuộc, trong khi giải MLS cũng muốn đưa anh sang Mỹ như một bom tấn truyền thông, sánh vai cùng những ngôi sao lớn.

Với nhiều lựa chọn trước mắt, tương lai của Grealish vẫn để ngỏ. Mức giá chuyển nhượng sẽ là yếu tố then chốt quyết định bến đỗ tiếp theo của cầu thủ này.

Minh Nghi

Grealish Grealish

