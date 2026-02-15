Grealish thế chỗ Rashford?

Khó khăn tài chính khiến Barcelona chưa chắc mua đứt Marcus Rashford, qua đó sớm tính đến phương án thay thế trong trường hợp tiền đạo người Anh bắt buộc phải quay về Old Trafford.

Rashford dần chứng minh năng lực trong màu áo Barca. Ảnh: Reuters.

Marcus Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 26 triệu bảng.

Ban đầu, đây được xem là phương án tình thế khi đội bóng xứ Catalonia bỏ lỡ Luis Diaz và Nico Williams.

Tuy nhiên, Rashford nhanh chóng vượt qua hoài nghi. Anh ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo sau 34 trận trên mọi đấu trường. Tiền đạo 27 tuổi thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung phong lẫn chạy cánh. Anh góp phần giúp Barca dẫn đầu La Liga, tiến sâu ở Champions League, giành Siêu cúp và vào bán kết Cúp Nhà vua.

Theo nhà báo Pete O’Rourke của Football Insider, cả Rashford lẫn Barcelona đều muốn tiếp tục gắn bó lâu dài.

Chủ tịch Joan Laporta được cho là rất ngưỡng mộ cầu thủ người Anh. Tuy nhiên, tương lai thương vụ có thể phụ thuộc vào bối cảnh tài chính và tình hình nội bộ ban lãnh đạo.

Một số nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết Barca có nguy cơ không đủ ngân sách để kích hoạt điều khoản mua đứt, bởi họ còn ưu tiên bổ sung trung vệ và tiền đạo đẳng cấp. Trong kịch bản xấu nhất, Rashford có thể phải trở lại Manchester United sau khi hết hợp đồng cho mượn.

Nhiều nguồn tin cho rằng Barca sẽ làm mọi cách để có được sự phục vụ lâu dài của Rashford. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp MU cứng rắn và Rashford phải quay lại Old Trafford, Barca cũng không muốn rơi vào thế bị động.

Barca sẽ nhắm tới Grealish nếu vuột mất Rashford. Ảnh: Reuters.

Theo đó, Barcelona đã lập danh sách với 4 phương án thay thế, tạm gọi là "kế hoạch B". Jack Grealish, Nicolo Zaniolo, Said El Mala và Malick Fofana là những cái tên được nhắc tới.

Với trường hợp của Grealish, báo chí Anh cho rằng Pep Guardiola sẵn sàng tạo điều kiện để Barca mượn cầu thủ này kèm điều khoản mua đứt.

Thương vụ Rashford vì thế chưa thể xem là hoàn tất. Mọi thứ phụ thuộc vào khả năng tài chính của Barca và quyết định ở thượng tầng trong giai đoạn đội bóng đang tiến hành bầu chủ tịch mới.

Trong khi đó, Manchester United vẫn chờ đợi, bởi khả năng đón lại tiền đạo trưởng thành từ học viện của mình vẫn còn nguyên.