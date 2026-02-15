Barcelona đem 2 cầu thủ đổi Rashford

Theo Fichajes, Barcelona được cho là có động thái nhằm ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo người Anh.

Rashford mong muốn ở lại Barcelona.

Theo thỏa thuận ban đầu, Barcelona có quyền mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng. Tuy nhiên, thay vì chi tiền mặt cho Manchester United, Barca đang tìm cách giảm chi phí bằng phương án trao đổi cầu thủ.

Fichaes tiết lộ Barcelona đề xuất 2 cái tên với Man Utd, đó là trung vệ Ronald Araujo và tiền vệ trẻ Marc Casado. Đội chủ sân Camp Nou được cho là sẵn sàng thực hiện một “cuộc trao đổi ngang giá”, thậm chí không phải trả thêm phí chuyển nhượng.

Araujo từng được định giá đến 80 triệu euro. Tuy nhiên, trung vệ người Uruguay sa sút phong độ sau khi dính chấn thương đầu gối và chỉ còn là "kép phụ" trong đội hình nhà vô địch Tây Ban Nha.

Tương lai của Rashford cũng phụ thuộc vào cuộc bầu cử Chủ tịch Barcelona sắp tới. Joan Laporta và Giám đốc Thể thao Deco đều đánh giá cao đóng góp của anh, nhưng ứng viên Victor Font có thể mang đến những thay đổi nếu đắc cử. Ở mùa này, Rashford thi đấu không tồi với 10 bàn sau 34 lần ra sân.

Trong khi đó, Aston Villa vẫn theo dõi sát sao tình hình. Dưới thời Unai Emery, Rashford từng ghi 4 bàn và có 6 kiến tạo sau 17 trận. Dù vậy, với phong độ hiện tại tại La Liga, khả năng anh tiếp tục gắn bó với Barcelona ngày càng rõ ràng hơn.