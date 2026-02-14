Điều gì xảy ra nếu Barca trả Rashford về lại MU?

Giám đốc Thể thao Deco xác nhận Barcelona không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào nếu từ chối mua đứt Marcus Rashford vào cuối mùa.

Barcelona không bắt buộc phải mua đứt Rashford.

Rashford gia nhập Barca theo dạng cho mượn từ MU kèm tùy chọn mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Theo Deco, đây đơn thuần là điều khoản lựa chọn, không đi kèm ràng buộc tài chính. "Chúng tôi có quyền mua và dĩ nhiên mong muốn giữ cậu ấy lâu dài, nhưng không tồn tại điều khoản phạt", ông nhấn mạnh vấn với tờ SPORT.

Deco cũng tiết lộ Rashford chấp nhận giảm đáng kể mức lương 325.000 bảng/tuần tại Old Trafford để được khoác áo Barcelona. Trước đó, chân sút người Anh từng có quãng thời gian thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Aston Villa và nhận được đề nghị ở lại, song lựa chọn cuối cùng vẫn là Camp Nou.

Từ đầu mùa, Rashford thích nghi nhanh chóng và trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống tấn công của HLV Hansi Flick. Anh ghi 10 bàn thắng và có thêm 13 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Rashford chơi linh hoạt trên hàng công và kết hợp ăn ý với Ferran Torres. Điều này mang lại cho đội bóng xứ Catalonia nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của Robert Lewandowski chưa rõ ràng.

Tầm quan trọng của Rashford càng lộ rõ khi anh vắng mặt vì chấn thương đầu gối ở trận thua 0-4 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua hôm 13/2. Không có tiền đạo người Anh, Barcelona thiếu phương án tấn công và hoàn toàn bế tắc trước đối thủ.

Cầu thủ Barca bị bạn gái Rashford từ chối hôn Roony Bardghji muốn bạn gái Marcus Rashford trao nụ hôn xã giao nhưng bị từ chối khi cả ba tới tham dự một sự kiện bóng rổ ở Barcelona.