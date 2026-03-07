Phong độ đỉnh cao của Dzeko

Edin Dzeko tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn duy nhất giúp Schalke 04 đánh bại Arminia Bielefeld, qua đó tiến thêm một bước trong cuộc đua trở lại Bundesliga.

Edin Dzeko liên tục ghi bàn từ khi chuyển sang khoác áo Schalke.

Ở tuổi 39, Edin Dzeko vẫn chứng minh giá trị của một trung phong đẳng cấp. Tiền đạo người Bosnia ghi bàn duy nhất giúp Schalke 04 thắng Arminia Bielefeld 1-0 tại vòng 25 Bundesliga 2 rạng sáng 7/3.

Ở trận này, bàn thắng đến khá sớm. Phút 15, Schalke được hưởng quả phạt góc do Adil Aouchiche thực hiện. Bóng chạm đầu Mertcan Ayhan rồi dội xà ngang, đồng thời khiến thủ môn Jonas Thomas Kersken rời khỏi vị trí. Dzeko nhanh chóng có mặt để dứt điểm bồi, đưa bóng vào lưới trống.

Pha lập công này mang ý nghĩa quyết định, giúp Schalke giành trọn ba điểm trên sân Veltins Arena.

Dzeko gia nhập Schalke trong mùa giải này sau thời gian ngắn khoác áo Fiorentina. Tiền đạo người Bosnia chuyển tới CLB Italy từ Fenerbahçe vào mùa hè năm ngoái nhưng không đạt phong độ như kỳ vọng. Anh chỉ ghi hai bàn tại UEFA Conference League trước khi rời đội sau sáu tháng.

Schalke sau đó thuyết phục cựu tiền đạo Manchester City và Wolfsburg trở lại Đức thi đấu tại Bundesliga 2.

Dù mới ra sân bảy trận, Dzeko nhanh chóng tạo dấu ấn. Bàn thắng vào lưới Bielefeld là pha lập công thứ 5 của anh mùa này. Ngoài ra, cựu tiền đạo Manchester City còn có ba đường kiến tạo.

Phong độ ổn định của Dzeko giúp Schalke duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 50 điểm.

Mục tiêu của đội bóng vùng Ruhr là trở lại Bundesliga sau ba năm vắng bóng. Tuy nhiên, cuộc đua thăng hạng vẫn rất căng thẳng khi mùa giải còn chín vòng đấu.

Hiện Hannover 96, đội đứng thứ năm, kém Schalke năm điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Điều đó khiến cuộc cạnh tranh ở Bundesliga 2 hứa hẹn sẽ rất quyết liệt trong giai đoạn cuối mùa.

Trong bối cảnh ấy, kinh nghiệm và khả năng săn bàn của Dzeko đang trở thành điểm tựa quan trọng cho Schalke trên hành trình trở lại giải đấu cao nhất nước Đức.