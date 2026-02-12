Dzeko giúp CLB mới trúng đậm

Chỉ 2 tuần sau khi gia nhập Schalke, Edin Dzeko giúp CLB thu về hàng trăm nghìn euro từ doanh số áo đấu cùng màn trình diễn chất lượng trên sân cỏ.

Sự xuất hiện của Dzeko tại Schalke tạo ra hiệu ứng tức thì, không chỉ trên sân cỏ mà cả ở mảng kinh doanh. Theo Sport Bild, chỉ trong thời gian ngắn sau khi gia nhập đội bóng vùng Gelsenkirchen, khoảng 10.000 chiếc áo đấu in tên tiền đạo người Bosnia & Herzegovina được bán ra.

Với mức thu ròng khoảng 35 euro mỗi áo sau khi trừ chi phí hậu cần, Schalke ước tính thu về gần 350.000 euro. Sau thuế, con số còn lại xấp xỉ 300.000 euro, tương đương mức lương cơ bản mà Dzeko được hưởng theo hợp đồng. Nói cách khác, chỉ riêng doanh thu từ áo đấu cũng đủ giúp Schalke bù đắp đáng kể chi phí dành cho bản hợp đồng này.

Schalke không mất tiền chuyển nhượng khi chiêu mộ Dzeko dưới dạng tự do. Khoản chi phát sinh chủ yếu nằm ở các điều khoản thưởng. Dzeko nhận thêm tiền nếu đạt các mốc về bàn thắng hoặc đội bóng giành quyền thăng hạng. Trong trường hợp Schalke trở lại Bundesliga, chân sút kỳ cựu khả năng bỏ túi khoản thưởng 400.000 euro.

Trên sân, chân sút 39 tuổi cũng sớm chứng minh giá trị. Anh nhanh chóng ghi 3 bàn sau 3 trận tại giải hạng nhì Đức, gồm một pha lập công ở trận ra mắt trước Kaiserslautern và cú đúp trong trận hòa 2-2 với Dynamo Dresden hôm 7/2.

Tác động ban đầu cho thấy thương vụ mùa đông này đang mang lại hiệu quả toàn diện cho Schalke, từ chuyên môn đến thương mại. Hiện Schalke đứng thứ 2 tại Bundesliga 2, kém Darmstadt chỉ 1 điểm.

