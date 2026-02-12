Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dzeko giúp CLB mới trúng đậm

  • Thứ năm, 12/2/2026 13:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ 2 tuần sau khi gia nhập Schalke, Edin Dzeko giúp CLB thu về hàng trăm nghìn euro từ doanh số áo đấu cùng màn trình diễn chất lượng trên sân cỏ.

Sự xuất hiện của Dzeko tại Schalke tạo ra hiệu ứng tức thì, không chỉ trên sân cỏ mà cả ở mảng kinh doanh. Theo Sport Bild, chỉ trong thời gian ngắn sau khi gia nhập đội bóng vùng Gelsenkirchen, khoảng 10.000 chiếc áo đấu in tên tiền đạo người Bosnia & Herzegovina được bán ra.

Với mức thu ròng khoảng 35 euro mỗi áo sau khi trừ chi phí hậu cần, Schalke ước tính thu về gần 350.000 euro. Sau thuế, con số còn lại xấp xỉ 300.000 euro, tương đương mức lương cơ bản mà Dzeko được hưởng theo hợp đồng. Nói cách khác, chỉ riêng doanh thu từ áo đấu cũng đủ giúp Schalke bù đắp đáng kể chi phí dành cho bản hợp đồng này.

Schalke không mất tiền chuyển nhượng khi chiêu mộ Dzeko dưới dạng tự do. Khoản chi phát sinh chủ yếu nằm ở các điều khoản thưởng. Dzeko nhận thêm tiền nếu đạt các mốc về bàn thắng hoặc đội bóng giành quyền thăng hạng. Trong trường hợp Schalke trở lại Bundesliga, chân sút kỳ cựu khả năng bỏ túi khoản thưởng 400.000 euro.

Trên sân, chân sút 39 tuổi cũng sớm chứng minh giá trị. Anh nhanh chóng ghi 3 bàn sau 3 trận tại giải hạng nhì Đức, gồm một pha lập công ở trận ra mắt trước Kaiserslautern và cú đúp trong trận hòa 2-2 với Dynamo Dresden hôm 7/2.

Tác động ban đầu cho thấy thương vụ mùa đông này đang mang lại hiệu quả toàn diện cho Schalke, từ chuyên môn đến thương mại. Hiện Schalke đứng thứ 2 tại Bundesliga 2, kém Darmstadt chỉ 1 điểm.

Hàng Đẫy 'vỡ sân' vì hiệu ứng U23 Việt Nam Sau thời gian nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế, V.League trở lại với sức hút rất lớn. Trong đó, sân Hàng Đẫy chứng kiến lượng khán giả lớn đổ về bởi sức hút của các ngôi sao U23 Việt Nam như Đình Bắc, Lý Đức, Lê Phát, Văn Thuận....

Dzeko giờ ra sao

Edin Dzeko đặt kỳ vọng kéo dài sự nghiệp đỉnh cao và hướng tới mục tiêu góp mặt tại VCK World Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia.

06:12 23/1/2026

Dzeko đi vào lịch sử Conference League

Ở tuổi 39 và 220 ngày, Edin Džeko khắc tên mình vào lịch sử bóng đá châu Âu khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử UEFA Conference League.

06:25 24/10/2025

Mặt Dzeko bầm dập

Cựu tiền đạo Man City Edin Dzeko gây ngỡ ngàng với diện mạo gần như không thể nhận ra trong bức ảnh anh chia sẻ sau chấn thương nghiêm trọng ở đợt FIFA Days tháng 3 này.

06:21 24/3/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Dzeko Dzeko

    Đọc tiếp

    Man City ra mat mau ao don Tet hinh anh

    Man City ra mắt mẫu áo đón Tết

    1 giờ trước 13:43 12/2/2026

    0

    Manchester City công bố mẫu áo phiên bản đặc biệt mừng năm Ngọ 2026, tiếp nối truyền thống phát hành bộ sưu tập Tết Nguyên đán của nửa xanh thành Manchester.

    Pha xu ly 'trieu view' cua trung ve MU hinh anh

    Pha xử lý 'triệu view' của trung vệ MU

    1 giờ trước 13:42 12/2/2026

    0

    Hôm 11/2, Lisandro Martinez có tình huống xử lý táo bạo ngay trong vùng cấm địa của MU ở trận hòa West Ham 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

    MU va PSG tranh gianh dan em Ronaldo hinh anh

    MU và PSG tranh giành đàn em Ronaldo

    4 giờ trước 11:15 12/2/2026

    0

    Anisio Cabral, tiền đạo 17 tuổi của Benfica, trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United và PSG sau những màn trình diễn hiệu quả tại giải vô địch Bồ Đào Nha (Primeira Liga) mùa này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý