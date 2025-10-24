Dzeko đi vào lịch sử Conference League

Ở tuổi 39 và 220 ngày, Edin Džeko khắc tên mình vào lịch sử bóng đá châu Âu khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử UEFA Conference League.

Ở tuổi 39 và 220 ngày, Edin Džeko vẫn ghi bàn ở cúp châu Âu

Rạng sáng 24/10, tiền đạo kỳ cựu người Bosnia ghi một bàn trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của Fiorentina trước Rapid Wien ở loạt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Conference League. Bàn thắng này đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, bắt đầu từ lần anh ra mắt bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2003.

Dù Fiorentina đang chật vật tại Serie A, chưa giành nổi chiến thắng nào sau bảy vòng đấu với chỉ ba trận hòa, họ lại thể hiện phong độ ấn tượng tại Conference League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Stefano Pioli, “La Viola” toàn thắng cả hai trận đầu tiên, đánh bại Sigma Olomouc 2-0 và tiếp theo là chiến thắng 3-0 trên sân Rapid Wien. Với hiệu số bàn thắng +5, cùng ba bàn sân khách, Fiorentina hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Conference League, vượt qua các đội bất bại khác như AEK Larnaca, Celje, Lausanne-Sport, Samsunspor và Mainz nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng.

Thành tích này tiếp nối hành trình đáng nể của Fiorentina tại Conference League, khi họ vào chung kết giải đấu hai năm trước và dừng chân ở bán kết mùa trước. Với vị trí dẫn đầu hiện tại, đội bóng áo tím đang hướng tới suất thẳng vào vòng 16 đội, dành cho 8 đội dẫn đầu, trong khi các đội từ thứ 9 đến 24 sẽ phải tranh vé qua vòng play-off.

Với bản thân Džeko, bàn thắng lịch sử này, không chỉ chứng minh tuổi tác chỉ là con số mà còn củng cố vị thế của mình như một biểu tượng, "cây trường sinh" của bóng đá Bosnia và Fiorentina.