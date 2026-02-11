Man City đưa ra quyết định cho Grealish

Sau ca phẫu thuật bàn chân khiến Jack Grealish phải nghỉ hết mùa 2025/26, Man City được cho là chốt phương án tiếp tục cho mượn tiền vệ này, với Everton nổi lên là điểm đến ưu tiên.

Manchester City đưa ra định hướng về tương lai của Jack Grealish ngay sau khi cầu thủ này xác nhận phải nghỉ thi đấu hết phần còn lại của mùa giải vì chấn thương bàn chân.

Theo TeamTalk, Manchester City đưa ra định hướng về tương lai của Jack Grealish ngay sau khi cầu thủ này xác nhận phải nghỉ thi đấu hết phần còn lại của mùa giải vì chấn thương bàn chân. Phương án được cân nhắc là cho mượn Grealish thêm một mùa, bất chấp việc anh sẽ bước vào năm cuối hợp đồng với đội chủ sân Etihad.

Grealish gia nhập Everton theo dạng cho mượn vào hè 2025, sau khi không còn giữ vị trí ưu tiên trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola. Trong màu áo Everton, tiền vệ 30 tuổi phần nào tìm lại nhịp thi đấu khi ghi 2 bàn và có 6 kiến tạo sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng của HLV David Moyes.

Tuy nhiên, sau chiến thắng 1-0 trước Aston Villa hồi tháng trước, Grealish dính chấn thương bàn chân và không thể tiếp tục thi đấu. Các kiểm tra sau đó buộc anh phải phẫu thuật, đồng nghĩa mùa giải 2025/26 khép lại sớm.

Trên mạng xã hội, Grealish bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cho biết ca mổ diễn ra suôn sẻ và anh sẽ tập trung tối đa cho quá trình hồi phục. Cầu thủ người Anh cũng gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ Everton vì sự ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Về phía Man City, việc tiếp tục cho mượn được xem là giải pháp phù hợp trong bối cảnh Grealish chỉ còn một năm hợp đồng. Nguồn tin cho biết Everton đang dẫn đầu trong cuộc đua giữ chân cầu thủ này, khi bản thân Grealish được cho là muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng vùng Merseyside. Kịch bản chuyển nhượng tự do vào hè 2027 cũng được nhắc tới nếu đôi bên duy trì mối quan hệ hiện tại.

Phát biểu hồi cuối tháng 1, HLV David Moyes từng cho biết tương lai của Grealish về nguyên tắc thuộc quyền quyết định của CLB chủ quản, song Everton sẵn sàng đóng vai trò chủ động trong việc quản lý tình hình của cầu thủ này.

Trong ngắn hạn, Grealish sẽ tập trung hồi phục, còn Man City và Everton nhiều khả năng sẽ sớm bước vào các cuộc trao đổi để định hình bước đi tiếp theo cho tiền vệ từng là bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng áo xanh.