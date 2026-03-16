Grealish sửng sốt với Bruno Fernandes

Tiền vệ Jack Grealish ca ngợi màn trình diễn của Bruno Fernandes trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa tại vòng 30 Premier League hôm 15/3.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Sau trận đấu, Jack Grealish, người từng khoác áo Aston Villa trong quá khứ, đăng tải thông điệp trên mạng xã hội bày tỏ sự thán phục dành cho ngôi sao của MU.

Cầu thủ người Anh viết: “Bruno thực sự là một cầu thủ phi thường”. Lời khen từ Grealish cho thấy tầm ảnh hưởng và đẳng cấp của Fernandes đang được công nhận rộng rãi, không chỉ bởi người hâm mộ MU mà còn bởi các cầu thủ ở những đội bóng khác.

Hai pha kiến tạo trước Aston Villa giúp Fernandes nâng tổng số đường chuyền thành bàn của anh tại Premier League mùa này lên con số 16. Thành tích này giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha vượt qua kỷ lục 15 kiến tạo trong một mùa giải của huyền thoại David Beckham, được thiết lập ở mùa giải 1999/2000.

Ngoài ra, Fernandes cũng chạm mốc 100 pha kiến tạo cho MU trên mọi đấu trường. Anh trở thành cầu thủ thứ ba trong kỷ nguyên Premier League của đội bóng đạt cột mốc hơn 100 bàn thắng và 100 kiến tạo, sau hai huyền thoại Ryan Giggs và Wayne Rooney.

Với phong độ hiện tại, Fernandes còn có cơ hội phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải tại Premier League. Thierry Henry và Kevin De Bruyne đang giữ kỷ lục với 20 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong một mùa giải.

