Nhà vô địch châu Âu trước ngưỡng cửa rớt hạng

Sevilla tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi nhận thất bại 1-2 trước Osasuna tại vòng 34 La Liga, qua đó tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm trong cuộc đua trụ hạng.

Sevilla nguy cơ rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu rạng sáng 27/4, Osasuna sớm chiếm lợi thế nhờ các pha lập công của Raul Garcia và Alejandro Catena. Dù Neal Maupay ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Sevilla, nỗ lực của đội khách là không đủ để tránh khỏi thất bại.

Đây là trận thua thứ 4 trong 5 vòng đấu gần nhất của Sevilla. Kết quả này khiến đội bóng dậm chân ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng sau 33 vòng đấu, đồng nghĩa với việc họ đang nằm trong nhóm xuống hạng.

Tình hình thậm chí còn có thể trở nên tồi tệ hơn khi Levante, đội xếp thứ 19 và kém Sevilla 2 điểm, vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nếu Levante giành chiến thắng, Sevilla sẽ tụt xuống vị trí áp chót.

Mùa giải năm nay đang trở thành cơn ác mộng với Sevilla. Sự thiếu ổn định trong lối chơi, cùng hàng loạt kết quả thất vọng đã khiến đội bóng đánh mất vị thế của một CLB từng thường xuyên góp mặt ở nhóm dự cúp châu Âu và thậm chí nhiều năm vô địch Europa League.

Khi La Liga chỉ còn 5 vòng đấu nữa là khép lại, áp lực đang đè nặng lên Sevilla. Họ buộc phải nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn đối mặt với viễn cảnh gây sốc: rớt hạng khỏi giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Lần gần nhất Sevilla thi đấu ở giải hạng Hai Tây Ban Nha là mùa giải 2000/01. Khi đó, đội đã giành quyền thăng hạng La Liga với vị trí đầu bảng chung cuộc.

