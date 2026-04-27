Bùng nổ tranh cãi quanh án phạt của Martinez

Làn sóng tranh cãi đang bùng lên dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ MU sau tình huống gây tranh cãi liên quan đến tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds United ở bán kết FA Cup.

Calvert-Lewin nắm tóc Marc Cucurella.

Tình huống diễn ra trong hiệp một trận đấu tại Wembley hôm 26/4, khi Calvert-Lewin dường như đã nắm tóc Marc Cucurella trong một pha tranh chấp. Dù hành vi này được xem là nhạy cảm và từng bị xử lý nghiêm khắc trước đó, trọng tài lại không rút thẻ, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính nhất quán trong việc áp dụng luật.

Chứng kiến Calvert-Lewin thoát thẻ phạt, người hâm mộ MU tỏ ra phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu công bằng, đặc biệt khi trước đó không lâu, trung vệ Lisandro Martinez đã bị truất quyền thi đấu vì hành vi tương tự. Đáng chú ý, nạn nhân của Martinez lại chính là Calvert-Lewin.

“MU bị ghét nên phải chịu sự trừng phạt”, một CĐV viết. Tài khoản khác bình luận: “Bất công cho MU”. Một người hâm mộ khác lên tiếng: “Cùng một lỗi nhưng án phạt khác nhau, và MU luôn chịu bất lợi ở các tình huống thế này”.

Martinez bị treo giò 3 trận vì nắm tóc Calvert-Lewin. Ảnh: Reuters.

MU từng nỗ lực kháng cáo để giảm án treo giò 3 trận của Martinez nhưng bị Hội đồng Kỷ luật FA bác bỏ.

Không chỉ riêng trường hợp của Martinez, đầu mùa giải năm nay, hậu vệ Michael Keane của Everton cũng từng nhận thẻ đỏ vì nắm tóc tiền đạo Tolu Arokodare bên phía Wolves. Khi đó, Hội đồng kỷ luật nhấn mạnh rằng hành vi kéo tóc “không nên được dung thứ” và cần bị xử phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe.

Chính vì vậy, việc Calvert-Lewin thoát thẻ phạt càng làm dấy lên nghi vấn về sự thiếu nhất quán trong công tác điều hành. HLV Michael Carrick của MU tỏ ra bức xúc khi gọi quyết định trước đó dành cho Martinez là “quyết định gây sốc”. Ông cho rằng cần phân biệt rõ giữa hành vi chạm vào tóc và hành vi mang tính bạo lực.

