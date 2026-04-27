Lịch thi đấu ác mộng đe dọa Man City

Manchester City đối mặt với lịch thi đấu nan giải trong hai tuần cuối mùa giải, sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp.

Lịch thi đấu thách thức Man City. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, đội chủ sân Etihad có nguy cơ phải thi đấu tới 3 trận chỉ trong vòng 6 ngày nếu không tìm được phương án sắp xếp hợp lý. Nguyên nhân xuất phát từ trận đấu bù với Crystal Palace, vốn bị hoãn trước đó do trùng lịch chung kết League Cup.

Đáng nói, Palace lại bận thi đấu bán kết Europa Conference League với Shakhtar Donetsk trong hai tuần tới, khiến quỹ thời gian càng trở nên eo hẹp.

Theo tính toán, thời điểm sớm nhất để tổ chức lại trận đấu này là tuần bắt đầu từ ngày 11/5. Tuy nhiên, với việc Man City sẽ góp mặt trong trận chung kết FA Cup tại Wembley vào ngày 16/5, phương án khả dĩ nhất là đá bù vào ngày 13/5. Điều này đồng nghĩa với việc lịch thi đấu của họ sẽ bị dồn nén nghiêm trọng.

Man City bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải. Ảnh: Reuters.

Không dừng lại ở đó, Man City còn phải điều chỉnh lịch cho chuyến làm khách trước Bournemouth tại Premier League do trùng với thời điểm diễn ra chung kết FA Cup. Ngày 20/5 ban đầu được xem là phù hợp, nhưng lại vướng lịch chung kết Europa League, khiến phương án này gặp trở ngại. Kịch bản khả thi là trận đấu phải diễn ra sớm hơn một ngày, qua đó đẩy Man City vào tình thế phải “cày ải” 3 trận trong vòng chưa đầy một tuần.

Lịch thi đấu dày đặc này được cho là có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời mang lại lợi thế cho kình địch Arsenal, đội đang cạnh tranh quyết liệt với Man City.

Trong bối cảnh lịch thi đấu khắc nghiệt, Man City sẽ cần xoay tua đội hình hợp lý và duy trì thể lực tốt nhất nếu muốn hoàn tất tham vọng giành cú đúp danh hiệu quốc nội ở mùa giải năm nay.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Burnley 0-1 Man City Chiến thắng tối thiểu trước Burnley rạng sáng 23/4 giúp Man City vượt mặt Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 33.