Kỷ lục không tưởng của Edouard Mendy

Edouard Mendy khẳng định đẳng cấp khi góp công giúp Al Ahli bảo vệ thành công chức vô địch AFC Champions League Elite sau chiến thắng 1-0 trước Machida Zelvia hôm 26/4.

Mendy lập thành tích ấn tượng trong sự nghiệp.

Trong trận chung kết, thủ thành người Senegal lại thể hiện phong độ xuất sắc, giữ sạch lưới và trở thành chốt chặn vững chắc trước mọi nỗ lực tấn công của đối thủ. Đây là trận chung kết thứ 7 trong sự nghiệp mà Mendy không để thủng lưới, một kỷ lục hiếm có trong bóng đá đỉnh cao.

Chuỗi trận ấn tượng trải dài qua nhiều đấu trường và màu áo khác nhau. Anh giữ sạch lưới khi cùng Chelsea vô địch UEFA Champions League 2021, đăng quang Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup cùng năm. Ở cấp tuyển, Mendy giúp Senegal lên ngôi AFCON 2021 và 2025.

Tại châu Á, anh tiếp tục duy trì sự ổn định khi cùng Al Ahli giành liên tiếp 2 danh hiệu AFC Champions League Elite, qua đó trở thành một trong số ít thủ môn từng vô địch cả ở châu Âu lẫn châu Á.

Thành tích 7 trận chung kết, 7 lần giữ sạch lưới đưa Mendy vào nhóm những thủ môn xuất sắc ở các trận cầu then chốt. Sự ổn định, bản lĩnh và khả năng đọc tình huống giúp anh trở thành lá chắn thép đáng tin cậy, góp phần định đoạt những danh hiệu lớn cho mọi đội bóng anh khoác áo.

Dù vậy, vết gợn duy nhất của Mendy là AFCON 2025. Anh giữ sạch lưới, song Senegal bị Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) xử thua 0-3 trước Morocco do các cầu thủ rời sân để phản đối quả phạt đền gây tranh cãi ở trận chung kết.

Hiện vụ việc chưa khép lại khi Senegal kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Phán quyết từ CAS sẽ là yếu tố quyết định, không chỉ với danh hiệu AFCON 2025 mà còn với uy tín của hệ thống điều hành bóng đá châu lục.