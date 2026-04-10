CAF né tránh, bê bối Morocco-Senegal thêm nóng

Phát biểu úp mở của Chủ tịch CAF khiến nghi vấn can thiệp trọng tài trong trận chung kết AFCON chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Senegal vô địch CAN 2025.

Bê bối liên quan đến trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi giữa Morocco và Senegal tiếp tục leo thang, sau khi Chủ tịch CAF, Patrice Motsepe không đưa ra lời phủ nhận rõ ràng về cáo buộc can thiệp vào công tác trọng tài.

Trong buổi họp báo gần đây, người đứng đầu CAF đối mặt hàng loạt câu hỏi xoay quanh trận đấu gây tranh cãi diễn ra tại Rabat hồi tháng 1. Tâm điểm nằm ở tình huống nhiều cầu thủ Senegal rời sân trong vài phút nhưng không bị xử phạt, dù một số trước đó đã nhận thẻ vàng.

Sự việc gây chấn động dư luận quốc tế, buộc CAF phải đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ: tước chức vô địch của Senegal và trao lại cho Morocco. Vụ việc hiện đã được chuyển lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để phân xử.

Khi được hỏi về khả năng ủy ban trọng tài có tác động đến quyết định của trọng tài chính, đặc biệt liên quan đến việc rút thẻ, Motsepe không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, ông chuyển câu hỏi cho Tổng thư ký CAF, một động thái khiến dư luận càng thêm nghi ngờ.

Không có lời bác bỏ cụ thể nào được đưa ra. Tổng thư ký CAF chỉ khẳng định tổ chức này “đang theo dõi một quy trình đang diễn ra”, mà không xác nhận hay phủ nhận các cáo buộc. Cách phản hồi mang tính thủ tục này không đủ sức xoa dịu tranh cãi.

Việc thiếu một lập trường rõ ràng từ lãnh đạo CAF đang khiến nghi vấn về áp lực hậu trường ngày càng lan rộng. Phía Morocco trước đó đã lên tiếng cho rằng có sự can thiệp vào công tác trọng tài, và những diễn biến mới chỉ khiến cáo buộc này thêm phần nhạy cảm.

Khi vụ việc vẫn nằm trên bàn của CAS, mọi kết luận chính thức còn ở phía trước. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cách CAF xử lý khủng hoảng truyền thông đang khiến niềm tin bị đặt dấu hỏi lớn.