'Na Uy có thể là đội hay nhất châu Âu'

HLV Pape Thiaw đánh giá Na Uy là đội hay nhất châu Âu hiện tại, đồng thời khẳng định Senegal sẵn sàng tạo dấu ấn ở bảng tử thần World Cup.

Chỉ hơn hai tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, HLV Pape Thiaw của tuyển Senegal đưa ra nhận định đáng chú ý về sức mạnh đội nhà. Trong bối cảnh vừa vô địch Cúp bóng đá châu Phi và đang trong giai đoạn hưng phấn, chiến lược gia này cho rằng Senegal đang thể hiện hình ảnh ấn tượng.

Phát biểu trước trận giao hữu gặp Gambia, ông Thiaw nhấn mạnh sự tự tin của toàn đội. Theo ông, Senegal không chỉ duy trì phong độ cao mà còn sẵn sàng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu.

Bên cạnh đó, HLV 43 tuổi cũng dành sự đánh giá cao cho tuyển Na Uy, đối thủ cùng bảng tại World Cup. Ông cho rằng đây là một trong những đội bóng nổi bật của châu Âu ở thời điểm hiện tại.

“Na Uy không cần phải giới thiệu nhiều, nhất là với những cầu thủ họ đang có. Tôi nghĩ họ là một đội bóng rất mạnh. Với tôi, lúc này họ thậm chí là đội hay nhất châu Âu. Họ vẫn duy trì đẳng cấp cao, dù vừa thua trận gần nhất khi thiếu hai ngôi sao”, ông nói.

Theo kết quả bốc thăm, Senegal nằm chung bảng với Pháp và Na Uy. Đây được xem là một trong những bảng đấu khó nhất giải. Suất còn lại sẽ được xác định giữa Iraq và Bolivia.

Dù vậy, HLV Thiaw khẳng định mục tiêu của Senegal không chỉ dừng ở việc cạnh tranh với các đối thủ lớn. Ông cho biết đội bóng sẽ có thêm thời gian chuẩn bị trước khi bước vào những trận đấu quan trọng.

“Chúng tôi còn bốn trận trước khi gặp Na Uy. Đội sẽ có thời gian để nghiên cứu đối thủ. Nhưng chúng tôi đến World Cup không chỉ để đối đầu với Pháp, mà là để tạo dấu ấn”, ông nhấn mạnh.