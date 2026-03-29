Thách thức CAF, Senegal diễu hành mừng chức vô địch châu Phi

  • Chủ nhật, 29/3/2026 06:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bất chấp bị tước danh hiệu AFCON 2026, Senegal công khai ăn mừng như nhà vô địch và đẩy căng thẳng với Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) lên đỉnh điểm.

Senegal diễu hành cúp AFCON tại Paris.

Tại sân Stade de France, tuyển Senegal biến trận giao hữu với Peru thành một tuyên ngôn mạnh mẽ. Trước hơn 70.000 khán giả, các cầu thủ mang cúp châu Phi ra sân, giơ cao như chưa từng có phán quyết nào từ CAF.

Không dừng lại ở đó, Senegal còn ra sân với 2 ngôi sao trên ngực áo. Một dành cho chức vô địch năm 2021, ngôi sao còn lại tượng trưng cho danh hiệu năm 2026 dù CAF trao cúp cho Morocco sau quyết định gây tranh cãi.

Nguồn cơn bắt đầu từ trận chung kết ngày 18/1. Senegal rời sân khoảng 17 phút để phản đối quả phạt đền dành cho Morocco. Trận đấu sau đó được trở lại bình thường, đại diện Tây Phi thắng 1-0 trong hiệp phụ. Tuy nhiên, sau khi xem xét kháng cáo, CAF xử Senegal thua 0-3, đồng thời trao chức vô địch cho Morocco.

Phán quyết này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. HLV Pape Thiaw cùng các cầu thủ nhiều lần khẳng định: "Chúng tôi là nhà vô địch". Tiền vệ Idrissa Gueye thẳng thắn cho rằng đội bóng của anh "thắng trên sân, không phải trong phòng họp".

Senegal ăn mừng danh hiệu hoành tráng.

Bầu không khí tại Paris càng trở nên sôi động khi Senegal tổ chức một buổi hòa nhạc với sự góp mặt của Youssou N'Dour, thu hút gần 80.000 người. Màn ăn mừng quy mô lớn cho thấy họ không có ý định lùi bước.

Ở chiều ngược lại, phía Morocco có động thái pháp lý. Luật sư Mourad Elajouti gửi cảnh báo tới Stade de France và đơn vị tổ chức, cho rằng việc tham gia vào lễ vinh danh danh hiệu bị thu hồi có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.

Hiện tại, vụ việc đã được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Trong khi chờ phán quyết cuối cùng, Senegal vẫn giữ lập trường cứng rắn về việc danh hiệu phải được quyết định trên sân cỏ chứ không phải bằng giấy tờ.

Trở lại với trận giao hữu, Senegal thắng Peru 2-0 nhờ công của Nicolas Jackson và Ismaila Sarr.

Senegal vẫn diễu hành cúp AFCON dù bị tước danh hiệu

Liên đoàn bóng đá Senegal tuyên bố không chấp nhận phán quyết của CAF và tiếp tục tổ chức diễu hành chiếc cúp trước trận gặp Peru tại Paris.

06:36 27/3/2026

Senegal kiện đến cùng vụ tước cúp AFCON

Liên đoàn bóng đá Senegal đưa vụ tranh chấp chức vô địch AFCON lên CAS, quyết lật lại phán quyết trao cúp cho Morocco.

06:22 26/3/2026

Nội bộ CAF mâu thuẫn vụ tước cúp của Senegal

Ông Augustin Senghor, thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), khẳng định việc tước chiến thắng của Senegal để trao cúp cho Morocco là không thể chấp nhận.

05:58 25/3/2026

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.

Đào Trần

Senegal CAF Pape Thiaw Tuyển Senegal Sân Stade de France

    Đọc tiếp

    Son Heung-min xin loi hinh anh

    Son Heung-min xin lỗi

    14 phút trước 07:30 29/3/2026

    0

    Son Heung-min gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau thất bại 0-4 của tuyển Hàn Quốc trước Bờ Biển Ngà trong trận giao hữu ngày 28/3.

    Vinicius gay lo lang hinh anh

    Vinicius gây lo lắng

    19 phút trước 07:24 29/3/2026

    0

    Vinicius Jr bỏ buổi tập vì mỏi cơ, đẩy Brazil vào thế thiếu hụt lực lượng trước trận giao hữu với Croatia vào ngày 1/4.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

